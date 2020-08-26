Ученые выяснили, как скелеты динозавров выдерживали их колоссальный вес
Палеонтологи, инженеры-механики и биомедики раскрыли секрет скелетов, которые выдерживали огромный вес динозавров.
Вес одной особи составлял около 3600 килограммов.
Исследователи выяснили, что структура кости у гадрозавров и других великанов отличается от структуры как млекопитающих, так и птиц.
Структура губчатой кости, которая находится внутри скелета, уникальна для нашей планеты. Если у млекопитающих губчатая кость утолщается или сужается в зависимости от размеров тела, то у динозавров такого соотношения нет. Кость остается достаточно узкой, но растет ее плотность. Мы можем рассматривать этот феномен в качестве адаптации, эволюционной лазейки, позволившей динозаврам быстро передвигаться при таких размерах.
Напомним,