Ученые выяснили, как скелеты динозавров выдерживали их колоссальный вес

26 августа 2020 09:30 Алла Лысак
Ученые выяснили, как скелеты динозавров выдерживали их колоссальный вес
Ученые выяснили, как скелеты динозавров выдерживали их колоссальный вес
pixabay.com

Палеонтологи, инженеры-механики и биомедики раскрыли секрет скелетов, которые выдерживали огромный вес динозавров.

Читайте такжеДинозавры-вегетарианцы: ученые нашли новый уникальный вид
Для исследований ученые выбрали скелет одного из самых крупных представителей фауны Юрского периода – гадрозавра.

Вес одной особи составлял около 3600 килограммов.

Исследователи выяснили, что структура кости у гадрозавров и других великанов отличается от структуры как млекопитающих, так и птиц. 

Структура губчатой кости, которая находится внутри скелета, уникальна для нашей планеты. Если у млекопитающих губчатая кость утолщается или сужается в зависимости от размеров тела, то у динозавров такого соотношения нет. Кость остается достаточно узкой, но растет ее плотность. Мы можем рассматривать этот феномен в качестве адаптации, эволюционной лазейки, позволившей динозаврам быстро передвигаться при таких размерах.

Читайте такжеАрхеологам впервые удалось обнаружить мозг динозавра
По мнению ученых, если бы скелеты динозавров были сформированы типично для млекопитающих, то вес самих костей полностью лишил бы динозавров возможности бегать.

Напомним,

Облако тегов

наука история ученые исследование динозавры

Материалы по теме

В Токио установили прозрачные туалеты
Наука и техника

В Токио установили прозрачные туалеты
Инженеры создали уникального робота, который изменит жизни людей
Наука и техника

Инженеры создали уникального робота, который изменит жизни людей
Ученые разработали приложение, которые покажет степень вашего опьянения
Наука и техника

Ученые разработали приложение, которые покажет степень вашего опьянения
Ученые выявили новый штамм COVID-19: что известно
Наука и техника

Ученые выявили новый штамм COVID-19: что известно

Популярное на сайте

Незабытая: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 24.08.2020)

Незабытая: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 24.08.2020)
Світське життя 15 років – смотреть онлайн (эфир от 24.08.2020)

Світське життя 15 років – смотреть онлайн (эфир от 24.08.2020)
Александр Кобзарь: Мне нравится, когда в ход идет отрицательное обаяние

Александр Кобзарь: Мне нравится, когда в ход идет отрицательное обаяние
Ренессанс коньяка Жан-Жак: новый виток любви потребителей

Ренессанс коньяка Жан-Жак: новый виток любви потребителей

Популярное видео

Незабытая: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 24.08.2020)

Незабытая: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 24.08.2020)
Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)
Світське життя 15 років – смотреть онлайн (эфир от 24.08.2020)

Світське життя 15 років – смотреть онлайн (эфир от 24.08.2020)
З Днем народження, Україно – смотреть онлайн (эфир от 24.08.2020)

З Днем народження, Україно – смотреть онлайн (эфир от 24.08.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK