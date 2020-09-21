Врач объяснила, почему коронавирус протекает у всех по-разному

21 сентября 2020 23:00 Алла Лысак
Врач объяснила, почему коронавирус протекает у всех по-разному
Врач объяснила, почему коронавирус протекает у всех по-разному

Светлана Куницына, доктор-инфекционист назвала два фактора, которые влияют на течение коронавируса.

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Во-первых, в мире курсирует несколько штаммов коронавируса. Разновидность инфекции, пришедшая в Украину, является не самой агрессивной. В той же Италии во время пика пандемии распространялся более опасный COVID-19.

Во-вторых, следует обращать внимание на состояние организма. Не только на силу иммунитета, но и на наличие или отсутствие хронических заболеваний. 

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Уже известно, например, что с течением времени коронавирус может атаковать сердечно-сосудистую систему, и здесь важно, в каком состоянии находятся сосуды. Медики ориентируются не на возраст, а на сопутствующие болезни. Просто у большего процента пожилых людей эти болезни есть.

Напомним,

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