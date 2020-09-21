Врач объяснила, почему коронавирус протекает у всех по-разному
21 сентября 2020 23:00
Врач объяснила, почему коронавирус протекает у всех по-разному
Светлана Куницына, доктор-инфекционист назвала два фактора, которые влияют на течение коронавируса.
COVID-19.
Во-вторых, следует обращать внимание на состояние организма. Не только на силу иммунитета, но и на наличие или отсутствие хронических заболеваний.
Читайте такжеАктриса Анна Гресь о коронавирусе: "Вы можете заразить кого-то, кому потребуется ИВЛ. Это страшно"Уже известно, например, что с течением времени коронавирус может атаковать сердечно-сосудистую систему, и здесь важно, в каком состоянии находятся сосуды. Медики ориентируются не на возраст, а на сопутствующие болезни. Просто у большего процента пожилых людей эти болезни есть.
Напомним,