Актриса Анна Гресь о коронавирусе: "Вы можете заразить кого-то, кому потребуется ИВЛ. Это страшно"

Актриса Аня Гресь рассказала, как болела коронавирусом.

2020 год принёс миру немало испытаний, одно из которых мы проживаем все вместе. Пандемия коронавируса кому-то кажется выдумкой, кому-то манипуляцией, а вот тем, кто столкнулся с болезнью, сомневаться не приходится: это не шутки.

Актриса шоу «Мамахохотала» на НЛО TV Аня Гресь и её муж Роман Грищук, хоть и старались придерживаться всех рекомендаций, столкнулись с ковидом. К счастью, оба уже здоровы. Но хотят предостеречь других.

Аня, как ты узнала о заболевании?

У нас появилась головная боль и незначительное повышение температуры, решили сделать тесты и провериться на всякий случай. Были шокированы, когда получили положительные результаты. Всегда придерживались всех мер предосторожности, носили маски, пользовались антисептиками. Мы не знаем, где могли заразиться. Очередное подтверждение тому, что рано расслабляться, и надо еще тщательнее следить за собственной безопасностью.

Что ты сделала в первую очередь после того, как обнаружили Covid-19?

Оповестили всех, с кем были в контакте.

Как ты чувствуешь себя сейчас? И как теперь проходит твой обычный день в самоизоляции?

У меня симптомы были всего два дня, на третий день я себя отлично чувствовала, но на самоизоляции сидела три недели и никуда не выходила. Летом с малышом в четырех стенах 24/7 немного сложно, но я думала, будет хуже. Тиму наше «заточение» точно пошло на пользу, оба родителя были дома. Когда подтвердилось, что уже точно здорова – начала потихоньку вести нормальный образ жизни, ведь в ближайшие месяц-полтора я – самый безопасный для общения человек.

Коронавирус сильно поменял твои дальнейшие планы?

Я пропустила одну съемку шоу «Мамахохотала», и очень грустила по этому поводу. Это вроде бы было первое выступление, которое я пропустила за все годы, еще со времен КВН с 2008 года.

Где, на твой взгляд, есть наибольшая вероятность заразиться коронавирусом сегодня?

Общественный транспорт, рынки, скопления людей. Будьте аккуратны и помните, что человек может еще не знать о своей болезни, но уже заражать окружающих.

Что стоит понять тем украинцам, которые до сих пор без опаски относятся к пандемии?

Нужно понять, что, к сожалению, мест в больницах с каждым днем становится все меньше. И заболевание может протекать намного сложнее, чем 2 дня с температурой, как было у меня. Бывали случаи, когда человек буквально за пару дней «сгорал». Не забывайте, что даже если вы заболеете, и будет проходить все в легкой форме, вы можете заразить кого-то, кому потребуется ИВЛ. Это страшно.