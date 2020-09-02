COVID-19 обзавелся новым симптомом: важно знать
Иногда коронавирус проявляется всего одним симптомом, болью в животе.
О том, что коронавирус может провоцировать такого рода дискомфорт исследователи из Королевского колледжа врачей сообщили еще в мае. Они выяснили, что множество пациентов с коронавирусом во Франции не имели легочных симптомов, однако жаловались на боль в животе.
Теперь в Австралии снова столкнулись с такими проявлениями COVID-19.
Пациентка определила, что ее боль в животе может говорить о заражении коронавирусом. Это невероятно мудрая женщина, медицинская сестра 37-лет,
– пояснил министр здравоохранения Стивен Майлз.
Напомним,