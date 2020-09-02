COVID-19 обзавелся новым симптомом: важно знать

Иногда коронавирус проявляется всего одним симптомом, болью в животе.

Коронавирусная инфекция имеет множество симптомов, к их перечню добавился еще один новый, боль, которая локализуется в животе, неизвестного происхождения.

О том, что коронавирус может провоцировать такого рода дискомфорт исследователи из Королевского колледжа врачей сообщили еще в мае. Они выяснили, что множество пациентов с коронавирусом во Франции не имели легочных симптомов, однако жаловались на боль в животе.

Теперь в Австралии снова столкнулись с такими проявлениями COVID-19.

Медсестра, у которой была одна только боль, сделала тест на коронавирус, он неожиданно показал позитивный результат.

Пациентка определила, что ее боль в животе может говорить о заражении коронавирусом. Это невероятно мудрая женщина, медицинская сестра 37-лет,

– пояснил министр здравоохранения Стивен Майлз.

Напомним,