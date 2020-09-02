COVID-19 обзавелся новым симптомом: важно знать

2 сентября 2020 23:00 Алла Лысак
COVID-19 обзавелся новым симптомом: важно знать
COVID-19 обзавелся новый симптомом: важно знать
pixabay.com

Иногда коронавирус проявляется всего одним симптомом, болью в животе.

Читайте такжеУкраинцам перед госпитализацией придется сдать тест на коронавирус за свой счет — Минздрав
Коронавирусная инфекция имеет множество симптомов, к их перечню добавился еще один новый, боль, которая локализуется в животе, неизвестного происхождения.

О том, что коронавирус может провоцировать такого рода дискомфорт исследователи из Королевского колледжа врачей сообщили еще в мае. Они выяснили, что множество пациентов с коронавирусом во Франции не имели легочных симптомов, однако жаловались на боль в животе.

Теперь в Австралии снова столкнулись с такими проявлениями COVID-19. 

Читайте такжеУкраинский телеведущий вместе с женой заразился коронавирусом после отдыха на Шацких озерах
Медсестра, у которой была одна только боль, сделала тест на коронавирус, он неожиданно показал позитивный результат.

Пациентка определила, что ее боль в животе может говорить о заражении коронавирусом. Это невероятно мудрая женщина, медицинская сестра 37-лет,

– пояснил министр здравоохранения Стивен Майлз.

Напомним,

Облако тегов

ученые исследование коронавирус Коронавирус в Украине коронавирус 2020 симптомы

Материалы по теме

Не 100%: в ВОЗ рассказали о вероятной эффективности вакцины от коронавируса
Наука и техника

Не 100%: в ВОЗ рассказали о вероятной эффективности вакцины от коронавируса
Украинцам перед госпитализацией придется сдать тест на коронавирус за свой счет — Минздрав
Наука и техника

Украинцам перед госпитализацией придется сдать тест на коронавирус за свой счет — Минздрав
Мир наизнанку-12: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 02.09.2020)
Телешоу

Мир наизнанку-12: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 02.09.2020)
Довел девочку до слез: Эктор Хименес-Браво рассказал школьную историю
Новости

Довел девочку до слез: Эктор Хименес-Браво рассказал школьную историюЭксклюзив

Популярное на сайте

Танці з зірками-2020: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)
МастерШеф-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.08.2020)

МастерШеф-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.08.2020)
После зимы: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 30.08.2020)

После зимы: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 30.08.2020)

Популярное видео

Танці з зірками-2020: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)
МастерШеф-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.08.2020)

МастерШеф-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.08.2020)
После зимы: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 30.08.2020)

После зимы: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 30.08.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK