Ужастики на Хэллоуин: ученые назвали самые страшные фильмы

Ученые назвали самые страшные фильмы на Хэллоуин: пульс будет зашкаливать

В преддверии Хэллоуина особенной популярностью пользуются страшилки и ужастики.

Чтобы помочь пользователям выбрать самый страшный фильм (и точно не прогадать), эксперты Broadbandchoices провели собственное исследование. Они решили измерить страх, испытываемый зрителями во время просмотра нескольких фильмов, чтобы представить победителя.

Для определения самого страшного фильма ученые измеряли пульс во время просмотра.

Участникам эксперимента всего предложили посмотреть 50 хоррор-картин, которые занимают первые места в рейтинге IMDb, Rotten Tomatoes и Reddit. В результате самым страшным оказался фильм Синистер, снятый в 2012 году. У зрителей пульс в среднем при просмотре не опускался ниже 86 ударов (при норме в 65).

На втором месте знаменитая картина Джеймса Вана Астрал, вышедшая на большие экраны в 2010 году.

На некоторых сценах пульс зрителей поднимался до 133 ударов в минуту!

Замыкает тройку еще одна работа Вана – Заклятие.

Фильм, снятый в 2013 году, вынудил сердце зрителей биться со скоростью 85 ударов.

В список самых страшных вошли и такие фильмы: Реинкарнация (2018), Паранормальное явление (2007), Оно, (214), Заклятие-2 (2016), Бабадук (2014), Спуск (2005).

Напомним,