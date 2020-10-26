Страшилки на Хэлллоуин 2022

Разве можно представить вечеринку в честь Хэллоуина без страшных историй?

Выдуманные истории

Парень по имени Джек

Эта история, как считали наши предки, является истинным источником традиции — вырезать на Хэллоуин фонарь из тыквы. Она сама по себе может стать своеобразной страшилкой.

Жил-был славный парень по имени Джек. Однажды Джек повстречался с самим дьяволом. Джек был не из пугливых и пригласил сатану выпить с ним по кружечке пива.

В пабе он уговорил дьявола превратиться в монету, чтобы было чем заплатить за пиво. Сатана, недолго думая, обернулся монетой. А Джек взял да и положил на монету серебряный крест. А крест, как известно, лишает дьявола сверхъестественных сил. И стал дьявол уговаривать Джека освободить его. Джек и говорит: "Освобожу я тебя, но с одним условием — мою душу ты оставишь в покое, а когда я умру, быть мне не в аду, а в раю". И вот Джек состарился и умер, а в рай его не пускают. Джек пошел к дьяволу, а тот сказал, что условие сделки нарушить не может и в ад его не заберет. А на улице темно, ничего не видно, и куда теперь идти Джеку, он не знает.

Выпросил он у сатаны горящий уголек, вырезал из тыквы фонарь, положил в нее уголек и с тех пор ходит по свету, угольком светит.

Про непослушных девочек

Жил да был веселый старичок–бодрячок. Он знал массу страшных историй и рассказывал их маленьким непослушным девочкам.

какая-то девочка капризничала и не слушалась маму, та приглашала старичка в гости. Старичок собирал свой волшебный чемоданчик, надевал плащ, сапоги и шляпу и отправлялся в путь. По пути он пел веселые песенки про маньяков, разбойников, убийц и прочую нечисть.

Старичок приходил к непокорной девочке и просил выполнить единственное условие - остаться с девочкой наедине, так как взрослым страшные истории слушать нельзя. Мама соглашалась и уходила из дома по своим делам. А когда возвращалась, то видела тихую милую картину - девочка спала мертвым сном!

Красная маска

Жили-были мальчик и девочка. Однажды их мама вернулась с Halloween-party с красным пятном на лице.

С каждым днем это пятно становилось все больше, пока не заняло все лицо, и мама умерла. Перед смертью мама попросила детей никогда не ходить ночью на кладбище. Следующей ночью мальчик услышал голос мамы, который звал его на кладбище. Мальчик маму всегда слушался, он пошел на кладбище и пропал. В следующую ночь этот же голос услышала девочка. Она тоже слушалась маму и тоже пошла на кладбище. Там она увидела маму в белом платье и с красным лицом.

Девочка подошла к маме, но увидела, что это не лицо, а красная маска. Девочка схватила маску, а та приклеилась к лицу девочки. Мама освободилась от проклятия, улыбнулась, поцеловала девочку в лоб и вернулась домой, а девочка в красной маске бродит с тех пор по ночным улицам и пугает прохожих.

Страшные истории на Хэллоуин для взрослых / pixabay.com

Дом

Жила в одном городе девочка. Жила она с мамой, а папы у них не было. Там, где они жили, стоял старый дом. В нем никто не жил, но мама всегда говорила девочке, чтобы она никогда не подходила к этому дому. Но девочка не послушала маму и однажды подошла к старому дому и заглянула в окно. И увидела, что там много людей – и у всех черные лица и красные глаза. Девочка испугалась и убежала. Но когда она прибежала домой, то увидела, что и у ее мамы тоже черное лицо и красные глаза.

— Я же тебе говорила, чтобы ты не подходила к этому дому, — сказала мама, схватила девочку и отвела ее в старый дом.

У девочки тоже стало черное лицо и красные глаза. По ночам она ходила по городу и заглядывала в окна. Те, кто ее видел, после этого начинали болеть и умирали.

Однажды люди собрались и сожгли старый дом. Когда дом сгорел, там нашли много человеческих костей.

Реальные истории

В 1975 году 15-летняя девушка Марта Моксли была также убита на Хэллоуин.

О том, что именно случилось с подростком, неизвестно. После того как Марта ушла просить угощения, она была найдена в соседнем дворе, избитой клюшкой для гольфа. Подозреваемыми в деле фигурировали Томас и Майкл Шейклы, которые были племянниками Роберта Кеннеди. Однако дело было закрыто, а убийца не найден.

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Череда странных и недоказанных убийств обрушилась на Хэллоуин, когда преступники решили отравить детей конфетами.

В 1970 году в Детройте по неизвестной причине скончался ребенок. Как оказалось, причиной стала конфета, которую дали ребенку в одном из домов.

Съев карамельку, ребенок получил передозировку кокаина. В этом же году семилетняя девочка из Санта-Моники скончалась от сердечного приступа, причиной тоже стала конфета. Подобная история произошла 31 октября с Фердинандом Сиквингом, который скончался после того, как съел подаренные конфеты.

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В 1974 году в Техасе Рональд Кларк О’Брайн убил собственного сына Тимоти Марка О’Брайна. Мальчик скончался после того как съел конфету с цианидом калия. Как оказалось позже, Тимоти был застрахован на кругленькую сумму, которую хотел получить отец у страховой компании после смерти сына.

Чтобы отвести от себя подозрения, отец подбросил отравленные конфеты в сумки всех своих детей. Однако следствие выяснило, что ни в одном доме, в котором были дети, им не дали такой марки конфет. Рональда приговорили к смертной казни в 1975 году, казнен он было через 9 лет.

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В 2005 году, переодевшись пожарным на Хэллоуин, журналист одного из ведущих глянцевых изданий США Питер Браунштейн проник в дом своей коллеги. С собой он захватил шприц с наркотиками, нож, веревку и видеокамеру. Мужчина усыпил жертву, после чего 13 часов жестоко ее насиловал, снимая происходящее на камеру.

Позже, в суде, мужчина сообщил, что пытался совершить нестандартное самоубийство. По словам Браунштейна, он наделся на то, что полицейские расстреляют его на месте. Суд присяжных приговорил экс-журналиста к 20 годам тюрьмы.

Страшные истории на Хэллоуин для взрослых / pixabay.com

Напомним,