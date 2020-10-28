Квентин Тарантино посоветовал фильм на Хэллоуин-2020

28 октября 2020 11:30 Алла Лысак
Квентин Тарантино посоветовал фильм на Хэллоуин-2020
Квентин Тарантино посоветовал фильм на Хэллоуин-2020
pixabay.com

Режиссер порекомендовал ретро-фильм, вышедший на экраны почти 50 лет назад.

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Лучшим фильмом для просмотра на Хэллоуин будет картина о детях-убийцах, считает Тарантино. Он заявил, что уже давно знает о фильме и по сей день считает работу крышесносной и просто невероятной.

Нельзя сказать, что этот фильм сейчас популярен, о нем почти не говорят. Он вышел тогда, когда фильмы показывали в основном в автокинотеатрах.
В картине рассказывается о детях, которые находились под наблюдением в психиатрической клинике, но сбежали.

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Они начинают убивать взрослых.

Фильм потрясающий, он немного безумный, и это делает его отличным вариантом для мистического вечера. Лейф, лидер детей-убийц, сыграл свою роль великолепно.

Кроме того, Тарантино предложил включить в марафон на Хэллоуин и фильм 1974 года Дьявол отсчитал пять.

Напомним,

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