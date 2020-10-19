Netflix назвал свой самый популярный сериал 2020 года
Среди сериалов, вышедших в 2020 году, наибольшую популярность получил проект «Сестра Рэтчед».
Указано, что «Сестра Рэтчед» смогла обойти не только все сериалы, выпущенные на платформе, но и фильмы 2020 года.
Уточняется, что за первый месяц после релиза сериал посмотрели 48 млн пользователей Netflix.
Это позволило истории установить рекорд по просматриваемости и среди сериалов, имеющих только один сезон в текущем году.
Главную роль в проекте блестяще исполнила Сара Полсон.
Сериал уже получил второй сезон.
Напомним,