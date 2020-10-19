Netflix назвал свой самый популярный сериал 2020 года

19 октября 2020 09:30 Алла Лысак
Netflix назвал свой самый популярный сериал 2020 года
Netflix назвал свой самый популярный сериал 2020 года
кадр из фильма

Среди сериалов, вышедших в 2020 году, наибольшую популярность получил проект «Сестра Рэтчед».

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Информацию об этом стриминговый сервис разместил у себя в Twitter-аккаунте.

Указано, что «Сестра Рэтчед» смогла обойти не только все сериалы, выпущенные на платформе, но и фильмы 2020 года. 

Уточняется, что за первый месяц после релиза сериал посмотрели 48 млн пользователей Netflix. 

Это позволило истории установить рекорд по просматриваемости и среди сериалов, имеющих только один сезон в текущем году.

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На экраны «Сестра Рэтчед» вышла 18 сентября, создатели назвали шоу приквелом к фильму Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки» (1975 год), что обеспечило истории популярность еще до официальной премьеры на платформе. 

Главную роль в проекте блестяще исполнила Сара Полсон.

Сериал уже получил второй сезон.

Напомним,

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