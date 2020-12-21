Когда Украина перейдет на празднование Рождества только 25 декабря

21 декабря 2020 09:30 Алла Лысак
Когда Украина перейдет на празднование Рождества только 25 декабря
Когда Украина перейдет на празднование Рождества 25 декабря
Unsplash.com

И 25 декабря, и 7 января в Украине являются выходными днями.

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С тех пор как в Украине католическое Рождество тоже стало выходным днем, многих интересует, перейдет ли православная церковь нашей страны на Григорианский календарь Западной Европы.

Празднование Рождества только 25 декабря – не фантастика для Украины, однако это решение может быть принято лишь в том случае, если его поддержат верующие и церковь. Об этом сообщил предстоятель Православной церкви митрополит Киевский и Украины Епифаний в недавнем интервью. 

По его словам, есть социология, которая пока не в пользу 25 декабря.

Лично я не против, но опираюсь на мнение наших верующих. По социологии, около 60% украинцев пока не готовы праздновать Рождество только 25 декабря, так что перехода пока не будет.

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Через сколько лет Украина все же может начать пользоваться Григорианским календарем полностью спрогнозировать сложно.

Отметим, что Украина отмечает Рождество дважды – католики празднуют торжество с 24 на 25 декабря, а православные – с 6 на 7 января. Исторически, 7 января – это и есть 25 декабря, по старому стилю.

Напомним,

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