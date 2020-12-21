Когда Украина перейдет на празднование Рождества только 25 декабря

И 25 декабря, и 7 января в Украине являются выходными днями.

С тех пор как в Украине католическое Рождество тоже стало выходным днем, многих интересует, перейдет ли православная церковь нашей страны на Григорианский календарь Западной Европы.

Празднование Рождества только 25 декабря – не фантастика для Украины, однако это решение может быть принято лишь в том случае, если его поддержат верующие и церковь. Об этом сообщил предстоятель Православной церкви митрополит Киевский и Украины Епифаний в недавнем интервью.

По его словам, есть социология, которая пока не в пользу 25 декабря.

Лично я не против, но опираюсь на мнение наших верующих. По социологии, около 60% украинцев пока не готовы праздновать Рождество только 25 декабря, так что перехода пока не будет.

Через сколько лет Украина все же может начать пользоваться Григорианским календарем полностью спрогнозировать сложно.

Отметим, что Украина отмечает Рождество дважды – католики празднуют торжество с 24 на 25 декабря, а православные – с 6 на 7 января. Исторически, 7 января – это и есть 25 декабря, по старому стилю.

Напомним,