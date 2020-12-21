Когда Украина перейдет на празднование Рождества только 25 декабря
И 25 декабря, и 7 января в Украине являются выходными днями.
Празднование Рождества только 25 декабря – не фантастика для Украины, однако это решение может быть принято лишь в том случае, если его поддержат верующие и церковь. Об этом сообщил предстоятель Православной церкви митрополит Киевский и Украины Епифаний в недавнем интервью.
По его словам, есть социология, которая пока не в пользу 25 декабря.
Лично я не против, но опираюсь на мнение наших верующих. По социологии, около 60% украинцев пока не готовы праздновать Рождество только 25 декабря, так что перехода пока не будет.
Отметим, что Украина отмечает Рождество дважды – католики празднуют торжество с 24 на 25 декабря, а православные – с 6 на 7 января. Исторически, 7 января – это и есть 25 декабря, по старому стилю.
Напомним,