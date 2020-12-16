Сколько раз можно встретить Новый год 2021 в Украине и когда начинать

Сколько раз можно встретить Новый год в Украине и когда начинать

Людям, которые хотят, чтобы новогодние праздники не заканчивались, советуем изучить часовые пояса.

До Нового года осталось совсем ничего, и если вы хотите встретить его не один раз, то начинать придется уже утром 31 декабря. Первой страной, которая встретит 2021 год, является

Порадоваться за Кирибати мы в Украине можем в 12:00 31 декабря.

Далее праздновать необходимо каждый час, вплоть до 13:00 1 января. В это время, наконец, Новый год придет в Самоа в южной части Тихого океана.

В Кирибати, например, в это время будет уже первый час ночи 2 января.

Сколько раз можно отпраздновать Новый год за год?

В Киевской Руси Новый год отмечали тоже зимой, в день солнцестояния, вплоть до 22 декабря.

В это время ночь самая длинная и наши предки использовали ее, чтобы повеселиться и погулять. На Руси праздник носил название Коляды, собственно, тогда и зародилась традиция переодеваться и колядовать.

Сколько раз можно встретить Новый год в Украине и когда начинать / pixabay.com

Есть ещеНовый год по старому календарю, который некоторые празднуют по сей день, в ночь на 14 января.

В Украине этот день называют традиционно Щедрым вечером.

Например, всем известный Хэллоуин – это тоже Новый год, только кельтский. Он называется Самайн.

Праздновали его изначально в Шотландии, Ирландии и на острове Мэн. На Самайна люди всегда убирали дом, избавлялись от всякого старья, а на улицу выходили в костюмах нечисти, потому что верили – в эту ночь зло возвращается на Землю, но оно не тронет, если примет случайного человека за своего.

В день весеннего равноденствия тоже отмечает начало года, такие традиции сохранились, например, в Иране, Афганистане, Узбекистане.

Этот день называют Персидским новым годом.

– время, когда все обливают друг другу водой, из ведер, пистолетов и даже шлангов. Вода в этот день очищает, уверяют тайцы, и отказываться от своих традиций пока не собираются.

Еще можно нагнать таинственности и отметить Новый год посреди лета, заявив, что так нам заповедали Майя. Действительно, по календарю этого народа года сменяют друг друга 26 июля. Но традиции празднования утеряны.

Сколько раз можно встретить Новый год в Украине и когда начинать / pixabay.com

Напомним,