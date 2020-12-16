Сколько раз можно встретить Новый год 2021 в Украине и когда начинать
Людям, которые хотят, чтобы новогодние праздники не заканчивались, советуем изучить часовые пояса.
Порадоваться за Кирибати мы в Украине можем в 12:00 31 декабря.
Далее праздновать необходимо каждый час, вплоть до 13:00 1 января. В это время, наконец, Новый год придет в Самоа в южной части Тихого океана.
В Кирибати, например, в это время будет уже первый час ночи 2 января.
Сколько раз можно отпраздновать Новый год за год?
В Киевской Руси Новый год отмечали тоже зимой, в день солнцестояния, вплоть до 22 декабря.
В это время ночь самая длинная и наши предки использовали ее, чтобы повеселиться и погулять. На Руси праздник носил название Коляды, собственно, тогда и зародилась традиция переодеваться и колядовать.
В Украине этот день называют традиционно Щедрым вечером.
Например, всем известный Хэллоуин – это тоже Новый год, только кельтский. Он называется Самайн.
Праздновали его изначально в Шотландии, Ирландии и на острове Мэн. На Самайна люди всегда убирали дом, избавлялись от всякого старья, а на улицу выходили в костюмах нечисти, потому что верили – в эту ночь зло возвращается на Землю, но оно не тронет, если примет случайного человека за своего.
В день весеннего равноденствия тоже отмечает начало года, такие традиции сохранились, например, в Иране, Афганистане, Узбекистане.
Этот день называют Персидским новым годом.
Еще можно нагнать таинственности и отметить Новый год посреди лета, заявив, что так нам заповедали Майя. Действительно, по календарю этого народа года сменяют друг друга 26 июля. Но традиции празднования утеряны.
Напомним,