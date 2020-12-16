16 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

16 декабря 2020 00:20 Алла Лысак
16 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
16 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
pixabay.com

16 декабря — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

16 декабря является 351 днем года, до конца года осталось 15 дней. 

Какой праздник 16 декабря 2020?                  

Памятные даты 16 декабря, годовщины и события

В 1497 году Васко да Гама обогнул мыс Доброй Надежды, достигнув Индийского океана.

В 1773 году жители Бостона выбросили несколько тонн чая с английского судна в знак протеста против таможенной политики Великобритании.

Это событие дало старт американской войне за независимость. 

В 1899 году в Италии основали футбольный клуб Милан.

В 1917 году Центральная рада объявила о печати украинских денежных знаков. 

В 1998 году в Японии показали первую серию Покемона, мультик вызвал нервные расстройства у семи сотен детей. 

16 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Кто родился 16 декабря

16 декабря родились немецкий композитор Людвиг ван Бетховен, английская писательница Джейн Остин, британский актер Тео Джеймс.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  • Иоанна Молчальника

Что сегодня нельзя делать 

Читайте такжеПасха 2020: творожный кулич с шоколадом (рецепт)
На Иоанна Молчальника люди старались говорить поменьше, они верили, что нечистая сила может подстеречь тех, кто постоянно болтает, и украсть у них голос. Кроме того, наши предки старались лечь пораньше. 

Приметы на 16 декабря

Снегири поют, к оттепели.

Дрова трещат в печке, к морозам.

Звезды на небе особенно яркие, ожидается метель. 

Именинники:  

  •  Иван, Аделаида, Алиса, Андрей, Гавриил, Георгий, Николай и Федор.

16 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Напомним,

Облако тегов

традиции праздники приметы праздник какой сегодня праздник народные приметы

Материалы по теме

Когда праздновать Рождество и в чем разница: 25 декабря или 7 января
Праздники

Когда праздновать Рождество и в чем разница: 25 декабря или 7 января
Международный день чая: ТОП-10 удивительных фактов о знаменитом напитке
Lifestyle

Международный день чая: ТОП-10 удивительных фактов о знаменитом напитке
Таисия Повалий показала, как она с мужем Игорем Лихутой выглядели 27 лет назад
Новости

Таисия Повалий показала, как она с мужем Игорем Лихутой выглядели 27 лет назад
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 7 серию (эфир от 16.12.2020)
Сериалы

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 7 серию (эфир от 16.12.2020)

Популярное на сайте

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 11.12.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 11.12.2020
Холостячка: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 11.12.2020)

Холостячка: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 11.12.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 14.12.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 14.12.2020)
Холостячка: кто покинул проект в 8 выпуске от 11.12.2020

Холостячка: кто покинул проект в 8 выпуске от 11.12.2020

Популярное видео

Холостячка: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 11.12.2020)

Холостячка: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 11.12.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 14.12.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 14.12.2020)
Холостячка: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2020)

Холостячка: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2020)
Второй шанс: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 12.12.2020)

Второй шанс: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 12.12.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK