16 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
16 декабря — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
16 декабря является 351 днем года, до конца года осталось 15 дней.
Какой праздник 16 декабря 2020?
- День Победы (Бангладеш),
- День независимости в Казахстане.
Памятные даты 16 декабря, годовщины и события
В 1497 году Васко да Гама обогнул мыс Доброй Надежды, достигнув Индийского океана.
В 1773 году жители Бостона выбросили несколько тонн чая с английского судна в знак протеста против таможенной политики Великобритании.
Это событие дало старт американской войне за независимость.
В 1899 году в Италии основали футбольный клуб Милан.
В 1917 году Центральная рада объявила о печати украинских денежных знаков.
В 1998 году в Японии показали первую серию Покемона, мультик вызвал нервные расстройства у семи сотен детей.
Кто родился 16 декабря
16 декабря родились немецкий композитор Людвиг ван Бетховен, английская писательница Джейн Остин, британский актер Тео Джеймс.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- Иоанна Молчальника
Что сегодня нельзя делать
Приметы на 16 декабря
Снегири поют, к оттепели.
Дрова трещат в печке, к морозам.
Звезды на небе особенно яркие, ожидается метель.
Именинники:
- Иван, Аделаида, Алиса, Андрей, Гавриил, Георгий, Николай и Федор.