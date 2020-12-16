16 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

16 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

16 декабря — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

16 декабря является 351 днем года, до конца года осталось 15 дней.

Какой праздник 16 декабря 2020?

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День Победы (Бангладеш),

День независимости в Казахстане.

Памятные даты 16 декабря, годовщины и события

В 1497 году Васко да Гама обогнул мыс Доброй Надежды, достигнув Индийского океана.

В 1773 году жители Бостона выбросили несколько тонн чая с английского судна в знак протеста против таможенной политики Великобритании.

Это событие дало старт американской войне за независимость.

В 1899 году в Италии основали футбольный клуб Милан.

В 1917 году Центральная рада объявила о печати украинских денежных знаков.

В 1998 году в Японии показали первую серию Покемона, мультик вызвал нервные расстройства у семи сотен детей.

16 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Кто родился 16 декабря

16 декабря родились немецкий композитор Людвиг ван Бетховен, английская писательница Джейн Остин, британский актер Тео Джеймс.

Какой сегодня церковный и народный праздник

Иоанна Молчальника

Что сегодня нельзя делать

Приметы на 16 декабря

На Иоанна Молчальника люди старались говорить поменьше, они верили, что нечистая сила может подстеречь тех, кто постоянно болтает, и украсть у них голос. Кроме того, наши предки старались лечь пораньше.

Снегири поют, к оттепели.

Дрова трещат в печке, к морозам.

Звезды на небе особенно яркие, ожидается метель.

Именинники:

Иван, Аделаида, Алиса, Андрей, Гавриил, Георгий, Николай и Федор.

16 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Напомним,