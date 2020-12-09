Главный цвет 2021 года: в чем встречать Новый год Быка?
2021 год пройдет под знаком Белого Металлического Быка.
В чем встречать Новый год 2021?Новый год, так его и проведешь, все знают это поговорку. А символ года во многом тоже руководствуется первым впечатлением: правильно подобранными цветами можно расположить к себе Быка, гарантировав благополучие.
Бык – символ консервативный, настоящий хозяйственник и борец за справедливость. Животное отличается трудолюбием и целеустремленностью. Пышные и яркие наряды Быку не к лицу, поэтому все вычурное и кричащее можно сразу вернуть в шкаф. Одежда на Новый год должна быть комфортной и свободной, лучше отдать предпочтение натуральным тканям:
- Хлопку,
- Шелку,
- Шерсти,
- Льну.
Красивая простота – идеальный вариант. Платье выбирайте, чтобы чувствовать себя уютно и, что называется, в своей тарелке.
Главный цвет 2021 года
Модницы должны обязательно надеть что-то белое в новогоднюю ночь, но одним только белым перечень любимых цветов быка не исчерпывается. Для празднования Нового года подойдут:
- Все оттенки желтого,
- Золотой,
- Коричневый,
- Пастельный,
- Бежевый,
- Цвет кофе,
- Шоколада.
В чем нельзя встречать Новый год Быка
Изюминкой вашего образа могут и должны стать металлические украшения, подойдут и серебряные, и золотые.
Напомним,