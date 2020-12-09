Главный цвет 2021 года: в чем встречать Новый год Быка?

9 декабря 2020 23:00 Алла Лысак
Главный цвет 2021 года: в чем встречать Новый год Быка?
Главный цвет 2021 года: в чем встречать Новый год Быка?
pixabay.com

2021 год пройдет под знаком Белого Металлического Быка.

В чем встречать Новый год 2021?

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Как встретишь Новый год, так его и проведешь, все знают это поговорку. А символ года во многом тоже руководствуется первым впечатлением: правильно подобранными цветами можно расположить к себе Быка, гарантировав благополучие.

Бык – символ консервативный, настоящий хозяйственник и борец за справедливость. Животное отличается трудолюбием и целеустремленностью. Пышные и яркие наряды Быку не к лицу, поэтому все вычурное и кричащее можно сразу вернуть в шкаф. Одежда на Новый год должна быть комфортной и свободной, лучше отдать предпочтение натуральным тканям:

  • Хлопку,
  • Шелку,
  • Шерсти,
  • Льну.

Красивая простота – идеальный вариант. Платье выбирайте, чтобы чувствовать себя уютно и, что называется, в своей тарелке.

Главный цвет 2021 года: в чем встречать Новый год Быка? / Unsplash.com

Главный цвет 2021 года

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Стихия Быка – металл, а цвет – белый.

Модницы должны обязательно надеть что-то белое в новогоднюю ночь, но одним только белым перечень любимых цветов быка не исчерпывается. Для празднования Нового года подойдут:

  • Все оттенки желтого,
  • Золотой,
  • Коричневый,
  • Пастельный,
  • Бежевый,
  • Цвет кофе,
  • Шоколада.

В чем нельзя встречать Новый год Быка

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Не подойдут для главной ночи всего года красный и черные цвета. Первый действует на Быка как красная тряпка, а второй считается слишком угрюмым. Не стоит использовать и оттенки данных цветов для праздника. 

Изюминкой вашего образа могут и должны стать металлические украшения, подойдут и серебряные, и золотые.

Главный цвет 2021 года: в чем встречать Новый год Быка? / Unsplash.com

Напомним,

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