Главный цвет 2021 года: в чем встречать Новый год Быка?

Главный цвет 2021 года: в чем встречать Новый год Быка?

2021 год пройдет под знаком Белого Металлического Быка.

В чем встречать Новый год 2021?

Как встретишь Новый год , так его и проведешь, все знают это поговорку. А символ года во многом тоже руководствуется первым впечатлением: правильно подобранными цветами можно расположить к себе Быка, гарантировав благополучие.

Бык – символ консервативный, настоящий хозяйственник и борец за справедливость. Животное отличается трудолюбием и целеустремленностью. Пышные и яркие наряды Быку не к лицу, поэтому все вычурное и кричащее можно сразу вернуть в шкаф. Одежда на Новый год должна быть комфортной и свободной, лучше отдать предпочтение натуральным тканям:

Хлопку,

Шелку,

Шерсти,

Льну.

Красивая простота – идеальный вариант. Платье выбирайте, чтобы чувствовать себя уютно и, что называется, в своей тарелке.

Главный цвет 2021 года: в чем встречать Новый год Быка? / Unsplash.com

Главный цвет 2021 года

Стихия Быка – металл, а цвет – белый.

Модницы должны обязательно надеть что-то белое в новогоднюю ночь, но одним только белым перечень любимых цветов быка не исчерпывается. Для празднования Нового года подойдут:

Все оттенки желтого,

Золотой,

Коричневый,

Пастельный,

Бежевый,

Цвет кофе,

Шоколада.

В чем нельзя встречать Новый год Быка

Не подойдут для главной ночи всего года красный и черные цвета. Первый действует на Быка как красная тряпка, а второй считается слишком угрюмым. Не стоит использовать и оттенки данных цветов для праздника.

Изюминкой вашего образа могут и должны стать металлические украшения, подойдут и серебряные, и золотые.

Главный цвет 2021 года: в чем встречать Новый год Быка? / Unsplash.com

Напомним,