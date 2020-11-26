Выходные и праздники в декабре 2020 года в Украине: сколько будем отдыхать
Рассказываем о всех торжествах и праздниках декабря 2020!
В народе период с середины декабря до середины января называют украинским рамаданом.
Начнем праздновать уже 24 декабря, в католический сочельник (рабочий день будет сокращенным).
25 декабря, католическое Рождество — полноценный выходной день.
Он попадает на пятницу, поэтому отдыхать мы будем сразу три дня (включительно с выходными).
Профессиональные праздники в декабре 2020
1 декабря – День борьбы против СПИДа,
2 декабря – День борьбы за отмену рабства (ООН),
4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы,
6 декабря – День Вооруженных сил Украины,
7 декабря – Великомученицы Екатерины,
8 декабря – Международный день благотворительности,
10 декабря – День футбола, День прав человека (ООН),
12 декабря – День Сухопутных войск ВСУ,
13 декабря – Апостола Андрея Первозванного,
14 декабря – День ликвидатора (Украина),
15 декабря – Международный день чая,
17 декабря – Великомученицы Варвары,
19 декабря – Святого Николая Чудотворца,
21 декабря – День зимнего солнцестояния,
24 декабря – католический Сочельник,
25 декабря – католическое Рождество,
26 декабря – День подарков,
28 декабря – Международный день кино,
30 декабря – День бекона.
Напомним,