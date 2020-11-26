Выходные и праздники в декабре 2020 года в Украине: сколько будем отдыхать

Выходные и праздники в декабре 2020 года в Украине: сколько будем отдыхать

Рассказываем о всех торжествах и праздниках декабря 2020!

Декабрь – завершающий месяц 2020 года, тяжелого для многих из нас. В этом месяце украинцев ожидает множество важных торжеств, как официальных, так и религиозных. Сколько выходных будет в декабре и в какие дни мы будем отдыхать – читайте в материале!

В народе период с середины декабря до середины января называют украинским рамаданом.

Начнем праздновать уже 24 декабря, в католический сочельник (рабочий день будет сокращенным).

25 декабря, католическое Рождество — полноценный выходной день.

Он попадает на пятницу, поэтому отдыхать мы будем сразу три дня (включительно с выходными).

Профессиональные праздники в декабре 2020

1 декабря – День борьбы против СПИДа,

2 декабря – День борьбы за отмену рабства (ООН),

3 декабря – День дизайнеров и аниматоров,

4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы,

6 декабря – День Вооруженных сил Украины,

7 декабря – Великомученицы Екатерины,

Выходные и праздники в декабре 2020 года в Украине: сколько будем отдыхать / pixabay.com

8 декабря – Международный день благотворительности,

10 декабря – День футбола, День прав человека (ООН),

12 декабря – День Сухопутных войск ВСУ,

13 декабря – Апостола Андрея Первозванного,

14 декабря – День ликвидатора (Украина),

15 декабря – Международный день чая,

17 декабря – Великомученицы Варвары,

19 декабря – Святого Николая Чудотворца,

21 декабря – День зимнего солнцестояния,

22 декабря –

24 декабря – католический Сочельник,

25 декабря – католическое Рождество,

26 декабря – День подарков,

28 декабря – Международный день кино,

30 декабря – День бекона.

Выходные и праздники в декабре 2020 года в Украине: сколько будем отдыхать / pixabay.com

Напомним,