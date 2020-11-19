5 вещей в доме, от которых вы должны избавиться до Нового года

5 вещей в доме, от которых вы должны избавиться до Нового года

Очищаем пространство от вещей, которые мешают нашему благополучию, везению или покупке новых предметов.

Старая одежда и обувь

Надбитая посуда

Если вы не надевали одежду несколько лет, с каждым днем вероятность, что вы вернетесь к этому предмету гардероба, становится еще меньше. Зачем хранить их еще несколько лет?

Жаль выбрасывать, это все понимают. Но посуда, которая уже надбита, может принести серьезные неприятности. А если кто-то порежется?

Да и сломанные вещи, как считают эзотерики, высасывают из дома энергию и жизнь, имейте в виду.

Пустые бутылки

Наверное, каждый из нас покупал хотя бы раз напиток в очень красивой бутылке, которую не хочется сразу же выбрасывать.

Но хранить пустую бутылку – это же ноль пользы!

Старые и сломанные игрушки

Дети выросли, игрушки пришли в негодность. Хранить их для воспоминаний? У вас ведь остались фотографии.

Косметика

Проверьте всю косметику на сроки годности, выбросите, даже не задумываясь о жалости, все предметы с вышедшим сроком годности. Помните, что это ваше здоровье!

Нельзя наносить на лицо и тело косметику с ингредиентами, которые могли стать вредными.

Напомним,