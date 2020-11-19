5 вещей в доме, от которых вы должны избавиться до Нового года
Очищаем пространство от вещей, которые мешают нашему благополучию, везению или покупке новых предметов.
Старая одежда и обувь
Надбитая посуда
Жаль выбрасывать, это все понимают. Но посуда, которая уже надбита, может принести серьезные неприятности. А если кто-то порежется?
Да и сломанные вещи, как считают эзотерики, высасывают из дома энергию и жизнь, имейте в виду.
Пустые бутылки
Но хранить пустую бутылку – это же ноль пользы!
Старые и сломанные игрушки
Дети выросли, игрушки пришли в негодность. Хранить их для воспоминаний? У вас ведь остались фотографии.
Косметика
Нельзя наносить на лицо и тело косметику с ингредиентами, которые могли стать вредными.
Напомним,