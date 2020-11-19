5 вещей в доме, от которых вы должны избавиться до Нового года

19 ноября 2020 23:00 Алла Лысак
5 вещей в доме, от которых вы должны избавиться до Нового года
5 вещей в доме, от которых вы должны избавиться до Нового года
pixabay.com

Очищаем пространство от вещей, которые мешают нашему благополучию, везению или покупке новых предметов.

Старая одежда и обувь

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Если вы не надевали одежду несколько лет, с каждым днем вероятность, что вы вернетесь к этому предмету гардероба, становится еще меньше. Зачем хранить их еще несколько лет?

Надбитая посуда 

Жаль выбрасывать, это все понимают. Но посуда, которая уже надбита, может принести серьезные неприятности. А если кто-то порежется?

Да и сломанные вещи, как считают эзотерики, высасывают из дома энергию и жизнь, имейте в виду.

Пустые бутылки

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Наверное, каждый из нас покупал хотя бы раз напиток в очень красивой бутылке, которую не хочется сразу же выбрасывать.

Но хранить пустую бутылку – это же ноль пользы!

Старые и сломанные игрушки

Дети выросли, игрушки пришли в негодность. Хранить их для воспоминаний? У вас ведь остались фотографии.

Косметика

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Проверьте всю косметику на сроки годности, выбросите, даже не задумываясь о жалости, все предметы с вышедшим сроком годности. Помните, что это ваше здоровье!

Нельзя наносить на лицо и тело косметику с ингредиентами, которые могли стать вредными.

Напомним,

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