Продается дом с собакой: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 17.11.2020)

17 ноября 2020 23:40 Александр Кива
Продается дом с собакой: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 17.11.2020)
Продается дом с собакой: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 17.11.2020)
пресс-служба

17 ноября на канале СТБ и на нашем сайте TV.ua вышла 4 серия сериала Продается дом с собакой.

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Смотрите в 4 серии сериала Продается дом с собакой:

Валеру с Полиной сблизило спасение Сэма в сериале Продается дом с собакой 4 серия от 17.11.2020. Они вместе прооперировали его, а после девушка забрала собаку к себе, чтобы ухаживать за ним. Она ему сделала подстилку, кормит его и следит за его самочувствием. Из-за этого чаще начал ходить к ней в гости и Валера, чтобы сделать пушистому пациенту укол. Их отношения однозначно стали теплее.

Этой идиллии помешает Андрей, который в 4 серии сериала Продается дом с собакой неожиданно нагрянет в дом Полины. В раскаянии мужчина просит вернуться девушку и заверяет, что с женой он уже разводится. Перед Полей опять открыты двери в счастливое и обеспеченное будущее, о котором она мечтала еще в городе. Что она выберет: отцовский дом или успешную жизнь в большом городе?

4 серию сериала Продается дом с собакой от 17.11.2020 смотрите  в 20:15 на канале СТБ 17 ноября и скоро - онлайн на нашем сайте TV.UA.

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