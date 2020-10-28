Католическое Рождество 2020: дата, традиции, будет ли выходной в этот день
В декабре Украина отпразднует католическое Рождество.
Примечательно, что в 2020 году праздник попадает на пятницу, соответственно, украинцы будут отдыхать сразу три дня подряд – с 25, пятницы, по 27, воскресенье.
24 декабря рабочий день будет сокращенным.
В Европе и США существует традиция адвента (похож на Рождественский пост). Вечером 24 декабря вся семья собирается за столом после того, как на небе появилась первая звезда.
Обязательным блюдом на Рождество считается индейка. И именно в ночь на 25 декабря родители готовят детям подарки от Санта-Клауса.
Напомним,