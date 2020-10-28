Католическое Рождество 2020: дата, традиции, будет ли выходной в этот день

Католическое Рождество 2020: дата, традиции, будет ли выходной в этот день

В декабре Украина отпразднует католическое Рождество.

До недавнего времени официально наша страна отмечала только Рождество по юлианскому календарю (православное), но с 2017 года выходным днем в Украине стало и Рождество по григорианскому календарю, католическое. Этот праздник христиане западного обряда отмечают ежегодно в декабре – 25 числа.

Примечательно, что в 2020 году праздник попадает на пятницу, соответственно, украинцы будут отдыхать сразу три дня подряд – с 25, пятницы, по 27, воскресенье.

24 декабря рабочий день будет сокращенным.

Рождество считается самым важным праздником как у православных, так и у католиков и протестантов.

В Европе и США существует традиция адвента (похож на Рождественский пост). Вечером 24 декабря вся семья собирается за столом после того, как на небе появилась первая звезда.

Обязательным блюдом на Рождество считается индейка. И именно в ночь на 25 декабря родители готовят детям подарки от Санта-Клауса.

Напомним,