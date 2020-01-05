Как и где встретить Рождество?

Если не собираетесь провести новогодние праздники дома, можно отправиться в увлекательное путешествие.

Куда - мы подскажем, главное - определитесь, чего именно желает ваша «душа»: релакса, эсктрима, ярких впечатлений или чего-то особенного?

…Снежно

В этом году зима не торопится в наши широты, поэтому, если соскучились по снежному пейзажу, отправляйтесь в северные страны. Например, в Финляндию. В этой сказочно красивой стране есть прекрасное место - Лапландия. Здесь неподалеку от города Рованиеми расположена резиденция Санты, которого в Финляндии называют Йоулупукки. Он живет в целой деревне, где для гостей приготовлено множество развлечений. Например, можно прокатиться на санях, запряженных оленями, или на подземном поезде сквозь четыре времени года. А остановиться предлагается в стеклянных иглу - домиках с прозрачными стенами и потолком, сквозь которые чудесно любоваться природой Лапландии и даже северным сиянием.

Кроме того, в Лапландии отличные лыжные курорты. Здесь расположены самые высокие горнолыжные сопки - Леви, Юлляс, Пухя-Луосто и Рука, возвышающиеся на 500-700 м над уровнем моря.

…Жарко

Если не терпится вырваться из плена холодов и погреться на солнце, а также искупаться в теплой морской воде, тогда держите направление в Азию. Например, в пока еще мало изведанный нашими туристами Вьетнам, особенно на курорты, расположенные на юге страны, - Нячанг, Муйне, остров Фукуок, где в конце декабря практически всегда приятная погода. Помимо отдыха на пляже, вы сможете побывать на сафари, посетить города Хойан, который называют городом-музеем под открытым небом, и Хюэ, чьи достопримечательности внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, повеселиться в парке развлечений «Винперл». А еще Муйне считается столицей водных видов спорта Вьетнама, куда приезжают любители кайт- и виндсерфинга со всего мира.

…Сказочно

Чтобы ощутить тот самый «дух Рождества», стоит посетить старую Европу. Например, в столицу Австрии - Вену, где в самом разгаре Бальный сезон, который начинается 11 ноября. Один из крупнейших балов состоится в ночь с 31 декабря на 1 января во дворце Хофбург. Когда-то величественное здание было зимней резиденцией австрийской династии Габсбургов, а сейчас это официальная резиденция президента Австрии. Вообще, в Бальный сезон в Вене проходит до 300 различных балов, а потому хоть на какой-то из них вам удастся попасть. Главное, заранее позаботьтесь о билетах, соответствующем дресс-коде (бальном платье - для дам и фраке - для мужчин) и, конечно, научитесь танцевать вальс.

Не обойдите стороной и венские рождественские ярмарки. Одна из самых известных - Christkindlmarkt на Ратушной площади. Здесь традиционно можно попробовать местные деликатесы, приобрести сувениры, угоститься имбирными пряниками и согреться горячим глинтвейном.

Если уж выберетесь в Вену, то загляните еще в один старинный австрийский город - Зальцбург. Здесь в праздничный период устраивают один из самых известных фестивалей современного циркового искусства - Winterfest. Проходит он в местном парке Фольксгартен и собирает классические передвижные цирки со всего мира. Артисты из разных стран каждый день показывают свои лучшие номера, а увидеть их мастерство собираются многочисленные туристы и жители Зальцбурга. Каждый год за время проведения Winterfest'а его посещают около 30 тыс. зрителей!

…Вкусно

Мечтаете получить незабываемые гастрономические впечатления? Их сполна предоставит Грузия. Ее национальная кухня не только вкусная, но и преимущественно полезная. Впрочем, во время праздников можно позволить себе немного излишеств. При желании можете пройти мастер-классы по приготовлению известных далеко за пределами Грузии блюд - хинкали, хачапури, грузинского хлеба «Дедас Пури», чурчхелы, а также продегустировать прекрасные местные вина. И конечно, здесь множество достопримечательностей и исторических памятников - так что в перерывах между застольями сможете их осмотреть.

Не забывайте, что в этой удивительной стране имеются горнолыжные курорты. Поэтому сбросить приобретенные во время застолий килограммы вполне реально на трассах: в самом популярном в стране курорте - Гудаури, старейшем - Бакуриани и новом - Хацвали.

Текст: Марина Большова / Теленеделя