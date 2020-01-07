Поздравления с Рождеством в стихах и прозе
Красивые поздравления с Рождеством Христовым для самых близких!
С собой неся все то, что свято!
Пусть будут смех и радость в нем,
От счастья и душа богата!
Пускай уютом дышит дом,
Пусть ангел вас оберегает!
Мы поздравляем с Рождеством
И только лучшего желаем!
***
З Різдвом прийміть вітання! Від щирого серця бажаємо в це Світле свято тільки кращого. Нехай серце не турбують сумні думки, а дні прикрасять посмішки.
***
Пускай Господь оберегает
Вас каждый день и каждый час,
Во всех делах пусть помогает
И пусть всегда хранит он Вас!
Чтоб в доме был уют, покой,
А близкие ― здоровы,
Вас поздравляю всей душой
Я с Рождеством Христовым!
***
Поздравляем с Рождеством,
Радость пусть войдет в ваш дом,
Бог хранит от всех проблем,
Бед чтоб не было совсем,
Мир, спокойствие, уют
Вместе с Рождеством придут,
Мы желаем вам добра,
Благ всех, счастья и тепла!
***
Різдво Христове хай накриє хвилею благополуччя, залишивши всі неприємності далеко в минулому. Щоб здоров’я не підводило і життєве задоволення було постійним. Нехай маленьке диво відвідає і радістю наповнить наш будинок.
***
Тихо в ночь под Рождество
В мир шагает волшебство:
Ходит сказка по домам,
В сны заглядывая к нам.
Рождество Христово дарит
Сердцу радость и покой.
И надежду, что сияет
Нам Рождественской звездой.
В этот праздник я желаю
Счастья всем, любви, добра.
Принесет нам мир и радость
Пусть рождение Христа.
***
Я пожелать хочу от всей души,
Чтоб в дом ваш заглянули чудеса,
Чтоб не пришлось вам никуда спешить.
Пусть свет Святого Духа греет вас
И ангелы отгородят от бед.
Пусть будет добрым, светлым каждый час,
И на любой вопрос придет ответ.
***
Счастливого желаю Рождества!
Пусть никогда никто не загрустит,
Пусть в жизни будет много волшебства
И все вокруг сияет и блестит.
***
Христос народився!
Хай здоров'я з Вами буде
Хай Вас гумор не забуде,
Хай смачна кутя удасться,
Хай завжди панує щастя,
Щоб весело і багато
Провели різдвяні свята!
***
В Рождество все верят в чудо,
И оно уже спешит,
Чтоб, возникнув ниоткуда,
Мир согреть в ночной тиши.
Ты открой ему окошко,
Пусть летит на яркий свет,
Принесет добра лукошко
И от всех укроет бед!
***
Хай Різдво з тим завітає,
Чого серце забажає.
Хай несе у кожну хату
Щастя, радості багато,
Хай смачна кутя Вам вдасться,
Хай в сім’ї панує щастя.
Щоб весела коляда
В хату радість принесла.
Христос рождається!
Напомним,