Поздравления с Рождеством в стихах и прозе

7 января 2020 10:00 Алла Лысак
Поздравления с Рождеством в стихах и прозе
Поздравления с Рождеством в стихах и прозе

Красивые поздравления с Рождеством Христовым для самых близких!

Читайте такжеКак и где встретить Рождество?
Пусть Рождество войдет в ваш дом,
С собой неся все то, что свято!
Пусть будут смех и радость в нем, 
От счастья и душа богата!

Пускай уютом дышит дом,
Пусть ангел вас оберегает!
Мы поздравляем с Рождеством
И только лучшего желаем!

***

З Різдвом прийміть вітання! Від щирого серця бажаємо в це Світле свято тільки кращого. Нехай серце не турбують сумні думки, а дні прикрасять посмішки.

***

Пускай Господь оберегает
Вас каждый день и каждый час,
Во всех делах пусть помогает
И пусть всегда хранит он Вас!

Чтоб в доме был уют, покой,
А близкие ― здоровы,
Вас поздравляю всей душой
Я с Рождеством Христовым!

***

Поздравляем с Рождеством,
Радость пусть войдет в ваш дом,
Бог хранит от всех проблем,
Бед чтоб не было совсем,
Мир, спокойствие, уют
Вместе с Рождеством придут,
Мы желаем вам добра,
Благ всех, счастья и тепла!

***

Різдво Христове хай накриє хвилею благополуччя, залишивши всі неприємності далеко в минулому. Щоб здоров’я не підводило і життєве задоволення було постійним. Нехай маленьке диво відвідає і радістю наповнить наш будинок.

***

Тихо в ночь под Рождество
В мир шагает волшебство:
Ходит сказка по домам,
В сны заглядывая к нам.

Рождество Христово дарит
Сердцу радость и покой.
И надежду, что сияет
Нам Рождественской звездой.

В этот праздник я желаю
Счастья всем, любви, добра.
Принесет нам мир и радость
Пусть рождение Христа.

***

Читайте такжеТина Кароль, Юлия Санина и Алена Шоптенко рассказали о традициях празднования Нового года и Рождества
В святой, прекрасный праздник Рождества
Я пожелать хочу от всей души,
Чтоб в дом ваш заглянули чудеса,
Чтоб не пришлось вам никуда спешить.

Пусть свет Святого Духа греет вас
И ангелы отгородят от бед.
Пусть будет добрым, светлым каждый час,
И на любой вопрос придет ответ.

***

Счастливого желаю Рождества!
Пусть никогда никто не загрустит,
Пусть в жизни будет много волшебства
И все вокруг сияет и блестит.

***

Христос народився!
Хай здоров'я з Вами буде
Хай Вас гумор не забуде,
Хай смачна кутя удасться,
Хай завжди панує щастя,
Щоб весело і багато
Провели різдвяні свята!

***

В Рождество все верят в чудо,
И оно уже спешит,
Чтоб, возникнув ниоткуда,
Мир согреть в ночной тиши.

Ты открой ему окошко,
Пусть летит на яркий свет,
Принесет добра лукошко
И от всех укроет бед!

***

Хай Різдво з тим завітає,
Чого серце забажає.
Хай несе у кожну хату
Щастя, радості багато,
Хай смачна кутя Вам вдасться,
Хай в сім’ї панує щастя.
Щоб весела коляда
В хату радість принесла.
Христос рождається!

Напомним,

Облако тегов

Рождество поздравления поздравления в стихах

Материалы по теме

Рождественская история с Тиной Кароль: смотреть онлайн (эфир от 07.01.2020)
Телешоу

Рождественская история с Тиной Кароль: смотреть онлайн (эфир от 07.01.2020)
Александр Пономарев стал третьим в коллаборации Олега Винника и Таюне
Новости

Александр Пономарев стал третьим в коллаборации Олега Винника и Таюне
Как и где встретить Рождество?
Путешествия

Как и где встретить Рождество?Эксклюзив
На Рождество в Киеве ограничат движение
АвтоЛеди

На Рождество в Киеве ограничат движение

Популярное на сайте

Вы будете удивлены: этот продукт быстро поможет похудеть!

Вы будете удивлены: этот продукт быстро поможет похудеть!
Назван самый скрытный знак Зодиака

Назван самый скрытный знак Зодиака
Netflix назвал самые популярные фильмы и сериалы 2019 года

Netflix назвал самые популярные фильмы и сериалы 2019 года
Свингеры-2: смотреть фильм онлайн (эфир от 01.01.2020)

Свингеры-2: смотреть фильм онлайн (эфир от 01.01.2020)

Популярное видео

Свингеры-2: смотреть фильм онлайн (эфир от 01.01.2020)

Свингеры-2: смотреть фильм онлайн (эфир от 01.01.2020)
Итоги 2019: рекордсмены, звезды и малыши, которые нас удивили

Итоги 2019: рекордсмены, звезды и малыши, которые нас удивили
Грейс и Фрэнки: вышел трейлер 6 сезона

Грейс и Фрэнки: вышел трейлер 6 сезона
Ніч суперхітів – смотреть онлайн (эфир от 01.01.2020)

Ніч суперхітів – смотреть онлайн (эфир от 01.01.2020)
tv.ua