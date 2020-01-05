В Киеве ограничат движение на Рождество: подробности

Ограничение движения коснется Владимирского проезда и улицы Владимирской, а также Софийской и Контрактовой площадей. Также три троллейбуса изменят движение.

В Киеве в связи с мероприятиями в честь Рождество ограничат движение транспорта в центре города. Об этом сообщает Корреспондент, ссылаясь на пресс-службу КГГА в субботу, 4 января.

"7 января с 12:00 до 17:00 запретят движение транспорта вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской (от дома №23 на улице Софиевской до Рыльского переулка)", - сказано в сообщении.

На Софийской и Контрактовой площадях будет проходить Шествие звездарив. В случае необходимости, в зависимости от пассажиропотоков, возможно кратковременное ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции метро Золотые ворота. В настоящее время все эскалаторы будут работать на подъем во избежание давки на платформе. Кроме того, возможно ограничение или закрытие на вход станций метро Крещатик, Контрактовая площадь, Почтовая площадь и Площадь Независимости.

троллейбусы № 6 - от Минского массива ст. м. Лукьяновская;

троллейбусы № 16 - от ул. Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода;

троллейбусы № 18 - от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

Также на время проведения мероприятий на Софийской и Михайловской площадях 7 января с 12:00 до 17:00 троллейбусы №№ 6, 16, 18 будут двигаться с изменениями:

Напомним, что ранее метеорологи рассказали, чего ждать украинцам на Рождество. На Рождество ходить колядовать в теплых платках и шапках будет в самый раз, считает синоптик. По ее словам, снег пройдет только в одном регионе.