День матері 2022: привітання у віршах та прозі

День матері 2022: привітання у віршах та прозі

8 травня Україна святкує День матері!

Вітаю з Днем матері! Бажаю мудрості, терпіння і сил, здоров'я, краси і внутрішньої гармонії. Кажуть, що сім'я — це демократична країна, в якій мама — міністр охорони здоров'я, культури, спорту, освіти, надзвичайних ситуацій та інших важливих справ. Тому бажаю тобі бути самим справедливим, розуміючим і турботливим міністром, спритно справлятися з будь-якою проблемою.

Бажаю лада в сім'ї і найщирішої, великої і надихаючої любові від своїх діток.

***

Мама, мила, рідна, люба,

Ти одна така в мене.

І в День матері тобі я побажаю

Довгих років, кохання, у душі тепла.

Обіймаю міцно і цілую.

Жити тобі в достатку та без бід.

Я тебе любити не перестану,

Для мене тебе дорожче нема.

***

Мамочка моя рідна,

Вітаю тебе!

Нехай очі твої сяють,

Як на сонечку роса.

Нехай у серці буде радість,

На душі завжди весна!

І частіше усміхайся,

Мамо, люба ти моя!

***

Цього дня хочеться подякувати всім мамам на планеті за найкращий подарунок — життя!

Дорогі наші мами, вітаємо вас з Днем матері та бажаємо душевних сил, життєвої мудрості, ангельського терпіння, жіночого щастя, взаємного кохання та домашнього затишку. Дякую вам, рідні, за те тепло, ніжність, ласку та турботу, які ви так щиро нам віддаєте. Бажаємо вам завжди і скрізь почуватися потрібними

***

Улюблена моя матуся, хочу привітати тебе із Днем матері! Хочу цього прекрасного дня нагадати про свою безмежну любов до тебе. Якою б складною і важкою не була ситуація, я завжди знаю, що ти допоможеш і підтримаєш мене.

Дякую тобі за всю ту працю, яку довелося вкласти в моє виховання, за нескінченну турботу та тепло. З Днем Матері!

***

Матусю! Вітає тебе з найтеплішим днем, твоїм днем! Бажаю тобі завжди відчувати любов, жити в злагоді, достатку та мирі!

Нехай над твоєю головою буде лише мирно небо, яке оберігає тебе від всіх бід і негараздів. З Днем матері, люба!

***

Ти, мамо, рідніша,

Всіх ближче і добріша,

Будь щаслива, рідна,

І зовсім не хворій.

Тебе люблю я дуже,

Тобою дорожу.

За те, що є ти, мамо,

Дякую я кажу.

***

Мамо, вітаємо Вас з Днем матері! Бажаємо Вам міцного здоров'я, довгих і спокійних років життя, мирного неба. Бажаємо, щоб у цей скрутний для України час Ваші діти завжди були підтримкою і опорою для Вас!

Ми вдячні Вам за ласку, любов і виховання і завжди будемо думками з Вами.

***

Усіх мам сьогодні зі святом

Бажаємо привітати ми,

Бажаємо, щоб будь-які

Здійснилися мрії,

Здоров'я, багато щастя,

Кохання, тепла, добра,

Щоб у житті лише радість

Зустрічалася вам завжди!

Нагадаємо,