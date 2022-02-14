Поздравления с Днем святого Валентина парню, любимому мужчине, мужу
День всех влюбленных празднуется ежегодно 14 февраля. Это еще одна возможность сказать вашему любимому мужчине самые важные слова!
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Мой нежный, любимый, родной человек,
Хочу, чтоб влюблен был в меня целый век,
Чтоб вместе с тобою по жизни мы шли
И чувство, как око, всегда берегли!
Тебя обожаю, тебя я ценю,
Тебя я всем сердцем, мой милый, люблю!
Тобою дышу я, тобою живу,
Верна я тебе лишь, родной, одному!
Ты принц мой любимый, ты мой идеал,
Тебя мне в награду Господь ведь послал.
Будь солнышком милым моим ты всегда,
Тогда буду счастлива тоже и я!
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С тобой душа моя согрета
Любовью, нежностью, теплом,
С тобой не надо даже света
И солнца в небе голубом!
Благодарю тебя, любимый,
За каждый миг, за каждый час!
Ты лучший, ты неповторимый!
Судьба свела для счастья нас!
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Любимый мой, мое ты сердце! Я хочу тебе сказать, что я очень люблю тебя. Пускай в жизни у нас будут только трепетные, радостные и чувственные моменты.
Пускай все плохое и злое обходит нас стороной. А если вдруг случится какая-то неприятность, я всегда буду рядом и мы со всем справимся. Я хочу, чтобы в унисон всегда бились наши сердца. И, открывая на рассвете глаза, я хочу видеть твою любимую, добрую улыбку.
***
Любимый, милый мой мужчина,
Моя поддержка и опора!
Я в День святого Валентина
Скажу о том, как ты мне дорог!
С тобой светлее все рассветы,
С тобою солнце там, где тьма,
И на душе теплеет лето,
Когда на улице зима!
Я без тебя не представляю,
Как раньше, милый мой, жила!
Рядом с тобой я просто таю,
Как будто льдинка от тепла!
***
От всего сердца тебя.
Звезд не достану, но счастья желаю
Да обнимаю любя.
Разве на свете найду я милее?
А ведь нет смысла искать.
Верю, люблю, от тебя просто млею.
Очень хочу пожелать
Красочных, ярких и неповторимых
... чувств! Продолжаю мечтать
Рядом с тобою, родной мой, любимый,
Утро и вечер встречать.
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Я от всего сердца поздравляю тебя с этим прекрасным праздником, праздником всех влюблённых! Желаю тебе всего хорошего, много счастья и много успехов. Желаю, чтобы тебя всегда, во всех обстоятельствах согревала и радовала моя любовь и нежность. Пусть с каждым этим праздником наши чувства становятся ещё прекраснее и сильнее.
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С Днём святого Валентина.
Желаю тебе, любимый, быть всегда таким нежным и милым, но только со мной. Пусть для нашей любви не будет преград в этом мире, пусть наша любовь сумеет привести нас к исполненным мечтам. Я хочу быть с тобой, я хочу дарить тебе ласку и заботу, я хочу быть верной тебе, я хочу вдохновлять тебя и радовать.
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Любимый, в День святого Валентина
Хочу тебе сказать я в сотый раз,
Что я тебя люблю, ты мой мужчина,
Один на миллион, ты мой алмаз!
Спасибо за любовь, за все старания,
За множество чудесных ясных дней,
А также за заботу и внимание!
Я с каждым днем люблю тебя сильней!
Напомним,