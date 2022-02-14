Поздравления с Днем святого Валентина парню, любимому мужчине, мужу

День всех влюбленных празднуется ежегодно 14 февраля. Это еще одна возможность сказать вашему любимому мужчине самые важные слова!

Любимый мой, единственный и неповторимый, с Днем святого Валентина! Ты — мое огромное счастье, моя радость. Моя сбывшаяся мечта. Хочу, чтобы наша любовь оберегала тебя от всех бед и неурядиц. Вместе мы сможем все! Ты всегда можешь на меня рассчитывать. Я с тобой и я тебя люблю!

***

Мой нежный, любимый, родной человек,

Хочу, чтоб влюблен был в меня целый век,

Чтоб вместе с тобою по жизни мы шли

И чувство, как око, всегда берегли!



Тебя обожаю, тебя я ценю,

Тебя я всем сердцем, мой милый, люблю!

Тобою дышу я, тобою живу,

Верна я тебе лишь, родной, одному!



Ты принц мой любимый, ты мой идеал,

Тебя мне в награду Господь ведь послал.

Будь солнышком милым моим ты всегда,

Тогда буду счастлива тоже и я!

***

С тобой душа моя согрета

Любовью, нежностью, теплом,

С тобой не надо даже света

И солнца в небе голубом!



Благодарю тебя, любимый,

За каждый миг, за каждый час!

Ты лучший, ты неповторимый!

Судьба свела для счастья нас!

***

Любимый мой, мое ты сердце! Я хочу тебе сказать, что я очень люблю тебя. Пускай в жизни у нас будут только трепетные, радостные и чувственные моменты.

Пускай все плохое и злое обходит нас стороной. А если вдруг случится какая-то неприятность, я всегда буду рядом и мы со всем справимся. Я хочу, чтобы в унисон всегда бились наши сердца. И, открывая на рассвете глаза, я хочу видеть твою любимую, добрую улыбку.

***

Любимый, милый мой мужчина,

Моя поддержка и опора!

Я в День святого Валентина

Скажу о том, как ты мне дорог!



С тобой светлее все рассветы,

С тобою солнце там, где тьма,

И на душе теплеет лето,

Когда на улице зима!



Я без тебя не представляю,

Как раньше, милый мой, жила!

Рядом с тобой я просто таю,

Как будто льдинка от тепла!

***

Праздник влюбленных... И я поздравляюОт всего сердца тебя.Звезд не достану, но счастья желаюДа обнимаю любя.Разве на свете найду я милее?А ведь нет смысла искать.Верю, люблю, от тебя просто млею.Очень хочу пожелатьКрасочных, ярких и неповторимых... чувств! Продолжаю мечтатьРядом с тобою, родной мой, любимый,Утро и вечер встречать.

***

Я от всего сердца поздравляю тебя с этим прекрасным праздником, праздником всех влюблённых! Желаю тебе всего хорошего, много счастья и много успехов. Желаю, чтобы тебя всегда, во всех обстоятельствах согревала и радовала моя любовь и нежность. Пусть с каждым этим праздником наши чувства становятся ещё прекраснее и сильнее.

***

С Днём святого Валентина.

Желаю тебе, любимый, быть всегда таким нежным и милым, но только со мной. Пусть для нашей любви не будет преград в этом мире, пусть наша любовь сумеет привести нас к исполненным мечтам. Я хочу быть с тобой, я хочу дарить тебе ласку и заботу, я хочу быть верной тебе, я хочу вдохновлять тебя и радовать.

***

Любимый, в День святого Валентина

Хочу тебе сказать я в сотый раз,

Что я тебя люблю, ты мой мужчина,

Один на миллион, ты мой алмаз!



Спасибо за любовь, за все старания,

За множество чудесных ясных дней,

А также за заботу и внимание!

Я с каждым днем люблю тебя сильней!

Напомним,