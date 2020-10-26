Выходные и праздники в ноябре 2020 года в Украине: сколько будем отдыхать

26 октября 2020 10:30 Алла Лысак
Выходные и праздники в ноябре 2020 года в Украине: сколько будем отдыхать
Выходные и праздники в ноябре 2020 года в Украине: сколько будем отдыхать
pixabay.com

Рассказываем о всех торжествах и праздниках ноября 2020.

Последний месяц осени, увы, не принесет нам дополнительных дней отдыха. Работать придется 21 день, на выходные попадает 9 дней.

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В ноябре наступит самый любимый праздник шопоголиков – Черная пятница. Несмотря на пандемию коронавируса, всемирный день скидок все равно состоится, но преимущественно в режиме онлайн!

Кроме того, нас ожидают профессиональные торжества, День мужчин, День студентов, День работников бухгалтерии и так далее.

Профессиональные праздники в ноябре 2020

1 ноября — Международный день вегана,  День работника социальной сферы Украины.

3 ноября — День инженерных войск Украины, День ракетных войск и артиллерии Украины.

4 ноября — День железнодорожника Украины.

9 ноября — День украинской письменности и языка, Всеукраинский день работников культуры и аматоров народного искусства.

10 ноября — Всемирный день науки, Международный день бухгалтерии, Всемирный день молодежи.

13 ноября — Международный день слепых.

14 ноября — Международный день логопеда.

16 ноября — День работников радио, телевидения и связи Украины.

17 ноября — Международный день студентов.

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18 ноября — День сержанта Вооруженных сил Украины.

19 ноября — Международный день мужчин, Международный день философии, День работников гидрометеорологической службы Украины.

21 ноября — День Достоинства и Свободы, День Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины, Всемирный день телевидения.

26 ноября — День благодарения.

27 ноября — Черная пятница.

30 ноября — Всемирный день домашних животных.

Напомним,

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