Выходные и праздники в ноябре 2020 года в Украине: сколько будем отдыхать
Рассказываем о всех торжествах и праздниках ноября 2020.
Последний месяц осени, увы, не принесет нам дополнительных дней отдыха. Работать придется 21 день, на выходные попадает 9 дней.
Кроме того, нас ожидают профессиональные торжества, День мужчин, День студентов, День работников бухгалтерии и так далее.
Профессиональные праздники в ноябре 2020
1 ноября — Международный день вегана, День работника социальной сферы Украины.
3 ноября — День инженерных войск Украины, День ракетных войск и артиллерии Украины.
4 ноября — День железнодорожника Украины.
9 ноября — День украинской письменности и языка, Всеукраинский день работников культуры и аматоров народного искусства.
10 ноября — Всемирный день науки, Международный день бухгалтерии, Всемирный день молодежи.
13 ноября — Международный день слепых.
14 ноября — Международный день логопеда.
16 ноября — День работников радио, телевидения и связи Украины.
17 ноября — Международный день студентов.
19 ноября — Международный день мужчин, Международный день философии, День работников гидрометеорологической службы Украины.
21 ноября — День Достоинства и Свободы, День Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины, Всемирный день телевидения.
26 ноября — День благодарения.
27 ноября — Черная пятница.
30 ноября — Всемирный день домашних животных.
Напомним,