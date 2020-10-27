27 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

27 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

27 октября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

27 октября является 301 днем года, до конца года осталось 65 дней.

Какой праздник 27 октября 2020?

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День посадки деревьев в Алжире.

Памятные даты 27 октября, годовщины и события

В 1662 году английский король продал Франции город Дюнкерк.

В 1873 году в США изобрели колючую проволоку.

В 1895 году построили первую линию Транссибирской железной дороги (считается самой длинной в мире).

В 1951 году радиацию впервые использовали для лечения рака.

27 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Кто родился 27 октября

27 октября родились итальянский скрипач и композитор Никколо Паганини, 26-й президент США Теодор Рузвельт.

Какой сегодня церковный и народный праздник

день Прасковьи

Что сегодня нельзя делать

Наши предки считали, что погода на Прасковью всегда портится, идут дожди. В этот день люди старались задобрить домового, оставляли для него пищу (именно довомой защищает домашний скот от болезней).

В этот день запрещено громко смеяться, а женщинам — расчесывать волосы.

Приметы на 27 октября

Если пошел дождь, вскоре выпадет снег.

Громкие вороны, к оттепели.

Снег лежит, в мае будет непогода.

Именинники: Николай, Назар, Параскева.

27 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Напомним,