27 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

27 октября 2020 00:10 Алла Лысак
27 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
27 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
pixabay.com

27 октября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

27 октября является 301 днем года, до конца года осталось 65 дней. 

Какой праздник 27 октября 2020?              

Памятные даты 27 октября, годовщины и события

В 1662 году английский король продал Франции город Дюнкерк.

В 1873 году в США изобрели колючую проволоку. 

В 1895 году построили первую линию Транссибирской железной дороги (считается самой длинной в мире). 

В 1951 году радиацию впервые использовали для лечения рака. 

27 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Кто родился 27 октября 

27 октября родились итальянский скрипач и композитор Никколо Паганини, 26-й президент США Теодор Рузвельт.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  • день Прасковьи

Что сегодня нельзя делать 

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Наши предки считали, что погода на Прасковью всегда портится, идут дожди. В этот день люди старались задобрить домового, оставляли для него пищу (именно довомой защищает домашний скот от болезней).

В этот день запрещено громко смеяться, а женщинам — расчесывать волосы.

Приметы на 27 октября

Если пошел дождь, вскоре выпадет снег.

Громкие вороны, к оттепели.

Снег лежит, в мае будет непогода. 

Именинники:  Николай, Назар, Параскева.

27 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Напомним,

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