27 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
27 октября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
27 октября является 301 днем года, до конца года осталось 65 дней.
Какой праздник 27 октября 2020?
- День посадки деревьев в Алжире.
Памятные даты 27 октября, годовщины и события
В 1662 году английский король продал Франции город Дюнкерк.
В 1873 году в США изобрели колючую проволоку.
В 1895 году построили первую линию Транссибирской железной дороги (считается самой длинной в мире).
В 1951 году радиацию впервые использовали для лечения рака.
Кто родился 27 октября
27 октября родились итальянский скрипач и композитор Никколо Паганини, 26-й президент США Теодор Рузвельт.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- день Прасковьи
Что сегодня нельзя делать
В этот день запрещено громко смеяться, а женщинам — расчесывать волосы.
Приметы на 27 октября
Если пошел дождь, вскоре выпадет снег.
Громкие вороны, к оттепели.
Снег лежит, в мае будет непогода.
Именинники: Николай, Назар, Параскева.
Напомним,