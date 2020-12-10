Как украсить елку на Новый год 2021?
Украшаем новогоднюю елку так, чтобы Бык – символ предстоящего года – был доволен.
Цвета новогодних украшений2021 года является белый металлический бык, поэтому на елку желательно вешать украшения определенных цветов. Больше всего символу подходят:
- белый,
- серебристый,
- золотой,
- синий.
Так вы точно склоните на свою сторону Быка!
Дизайнеры советуют на одном цвете не останавливаться, если использовать указанную палитру – то полностью, например, синий и белый выбрать основным цветом для игрушек, зато мишуру купить золотую или серебристую.
Не стоит увлекаться украшениями красного цвета.
Естественность – тренд 2021 года!
Что еще повесить на елочку в 2021 году?
- Фрукты,
- Имбирные пряники,
- Самодельные снежники,
- Конфеты,
- Текстильные ленты,
- Искусственный снег.
Скромность и умеренность обязательно придутся Быку по вкусу.
Напомним,