Как украсить елку на Новый год 2021?

10 декабря 2020 09:30 Алла Лысак
Как украсить елку на Новый год 2021?
Как украсить елку на Новый год 2021?
Unsplash.com

Украшаем новогоднюю елку так, чтобы Бык – символ предстоящего года – был доволен.

Цвета новогодних украшений

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Покровителем 2021 года является белый металлический бык, поэтому на елку желательно вешать украшения определенных цветов. Больше всего символу подходят:

  • белый,
  • серебристый,
  • золотой,
  • синий.

Так вы точно склоните на свою сторону Быка!

Дизайнеры советуют на одном цвете не останавливаться, если использовать указанную палитру – то полностью, например, синий и белый выбрать основным цветом для игрушек, зато мишуру купить золотую или серебристую.

Не стоит увлекаться украшениями красного цвета.

Как украсить елку на Новый год 2021? / Unsplash.com

Естественность – тренд 2021 года!

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Используйте украшения из древесины, искусственные или натуральные желуди, шишки и ягоды, а игрушки могут быть рукодельные. Сделайте все, чтобы елочка была уютной, домашней и атмосферной, от шика и пафоса советуем отказаться.

Что еще повесить на елочку в 2021 году?

  • Фрукты,
  • Имбирные пряники,
  • Самодельные снежники,
  • Конфеты,
  • Текстильные ленты,
  • Искусственный снег.

Скромность и умеренность обязательно придутся Быку по вкусу.

Как украсить елку на Новый год 2021? / Unsplash.com

Напомним,

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