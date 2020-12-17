Греция и Италия ввели строгие правила для туристов: можно ли поехать на Новый год
Если вы планируете отправиться на новогодние праздники в Грецию и Италию, необходимо знать о новых правилах.
- Ограничения вводят вплоть до 7 января 2021 года.
Что нужно знать туристу перед отправлением на отдых?
Итальянские и греческие власти ввели новые ограничения на период отпусков с обязательным 14-дневным периодом изоляции.
- Если вы хотите понежиться на солнце или погулять по улицам Греции, то это точно не вариант на Новый год.
Придется 14 дней сидеть в отеле, а там и отпуск закончится…
То же самое касается и отдыха в Италии, нет смысла ехать туда, пока 14-дневный карантин для туристов остается в силе.
Напомним,