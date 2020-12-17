Греция и Италия ввели строгие правила для туристов: можно ли поехать на Новый год

Греция и Италия ввели строгие правила для туристов: можно ли поехать на Новый год

Если вы планируете отправиться на новогодние праздники в Грецию и Италию, необходимо знать о новых правилах.

Ограничения вводят вплоть до 7 января 2021 года.

Дело в том, что в период с 18 декабря в этих странах вводятся дополнительные ограничения для туристов . Касаются они и граждан Украины.

Что нужно знать туристу перед отправлением на отдых?

Итальянские и греческие власти ввели новые ограничения на период отпусков с обязательным 14-дневным периодом изоляции.

Если вы хотите понежиться на солнце или погулять по улицам Греции, то это точно не вариант на Новый год.

По информации The Sun, если вы прибываете, например, в Грецию после 18 декабря, то отправитесь на карантин. Справка о том, что у вас нет коронавируса, тоже понадобится, она должна быть свежей (сделанной не более 72 часов до прибытия в страну).

Придется 14 дней сидеть в отеле, а там и отпуск закончится…

То же самое касается и отдыха в Италии, нет смысла ехать туда, пока 14-дневный карантин для туристов остается в силе.

Напомним,