На отдых полететь будет не так просто: какая туристическая страна поменяла правила въезда

21 августа 2020 13:00 Антонина Старовойт
На отдых полететь будет не так просто: какая туристическая страна поменяла правила въезда
На отдых полететь будет не так просто: какая туристическая страна поменяла правила въезда
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Успейте долететь до нее, пока еще есть возможность не предъявлять ПЦР-тест.

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Дело в том, что с 1 сентября от туристов, путешествующих в Египет, будут требовать отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19. Связано это с повышением количества заболевших туристов. 

К примеру, 19 августа в стране зафиксировали 2134 случая инфицирования, из них были госпитализированы 407 больных, умерли 40 пациентов с COVID-19. 

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Украинцы по-прежнему могут летать в 42 страны. В какие-то – с предъявлением ПЦР-теста, в какие-то – без ограничений. 

Полный список: 

  • США
  • Доминиканская Республика
  • Уругвай
  • Ирландия
  • Великобритания
  • Сьерра-Леоне
  • Буркина-Фасо
  • Того
  • Тунис
  • Чад
  • Египет
  • Республика Южный Судан
  • Федеративная Демократическая Республика Эфиопия
  • Сомали
  • Кения
  • Танзания
  • Бурунди
  • Замбия
  • Беларусь
  • Сербия
  • Болгария
  • Албания
  • Северная Македония
  • Турция
  • Ирак
  • Иран
  • Афганистан
  • Республика Корея
  • Мексика
  • Барбадос
  • Антигуа и Барбуда
  • Ливан
  • Коморские острова
  • Мальдивы
  • Республика Джибути

Напомним, 

 

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