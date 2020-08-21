На отдых полететь будет не так просто: какая туристическая страна поменяла правила въезда

На отдых полететь будет не так просто: какая туристическая страна поменяла правила въезда

Успейте долететь до нее, пока еще есть возможность не предъявлять ПЦР-тест.

Дело в том, что с 1 сентября от туристов, путешествующих в Египет , будут требовать отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19. Связано это с повышением количества заболевших туристов.

К примеру, 19 августа в стране зафиксировали 2134 случая инфицирования, из них были госпитализированы 407 больных, умерли 40 пациентов с COVID-19.

Украинцы по-прежнему могут летать в 42 страны. В какие-то – с предъявлением ПЦР-теста, в какие-то – без ограничений.

Полный список:

США

Доминиканская Республика

Уругвай

Ирландия

Великобритания

Сьерра-Леоне

Буркина-Фасо

Того

Тунис

Чад

Египет

Республика Южный Судан

Федеративная Демократическая Республика Эфиопия

Сомали

Кения

Танзания

Бурунди

Замбия

Беларусь

Сербия

Болгария

Албания

Северная Македония

Турция

Ирак

Иран

Афганистан

Республика Корея

Мексика

Барбадос

Антигуа и Барбуда

Ливан

Коморские острова

Мальдивы

Республика Джибути

Напомним,