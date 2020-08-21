На отдых полететь будет не так просто: какая туристическая страна поменяла правила въезда
Успейте долететь до нее, пока еще есть возможность не предъявлять ПЦР-тест.
К примеру, 19 августа в стране зафиксировали 2134 случая инфицирования, из них были госпитализированы 407 больных, умерли 40 пациентов с COVID-19.
Полный список:
- США
- Доминиканская Республика
- Уругвай
- Ирландия
- Великобритания
- Сьерра-Леоне
- Буркина-Фасо
- Того
- Тунис
- Чад
- Египет
- Республика Южный Судан
- Федеративная Демократическая Республика Эфиопия
- Сомали
- Кения
- Танзания
- Бурунди
- Замбия
- Беларусь
- Сербия
- Болгария
- Албания
- Северная Македония
- Турция
- Ирак
- Иран
- Афганистан
- Республика Корея
- Мексика
- Барбадос
- Антигуа и Барбуда
- Ливан
- Коморские острова
- Мальдивы
- Республика Джибути
Напомним,
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