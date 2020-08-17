ТОП-5 нестандартных стран для получения образования за рубежом на английском языке

ТОП-5 нестандартных стран для получения образования за рубежом на английском языке

Учеба на английском возможна не только в США или Британии!

Можно также получить качественное и доступное образование в Европе. Многие страны предлагают англоязычные программы для иностранцев на всех уровнях: от подготовительных курсов до магистерских и докторских программ.

Компания Karandash подготовила информацию о 5 странах Европы, которые предлагают доступные для украинцев англоязычные программы.

Германия

Обучение в Германии возможно как на немецком, так и на английском языке. Более того, многие скидки на обучение, стипендии и гранты распространяются, в том числе и на англоязычные программы. Германия — та страна, где можно получить бесплатное образование за рубежом на английском! Студенты не платят за учебу, лишь оплачивают студенческий взнос — от 100 до 600 евро в семестр.

Немецкие университеты предлагают высокое качество обучения по таким направлениям: математика и точные науки, инжиниринг, бизнес и менеджмент, туризм и гостиничный бизнес, психология и философия.

Нидерланды

Голландские вузы предлагают обучение на трех языках: немецком, английском и голландском. Англоязычные курсы наиболее распространены, причем как среди иностранцев, так и среди местных жителей. Только в государственных вузах насчитывают больше 2000 англоязычных программ! Студентов привлекает также стоимость образования за рубежом — в Голландии она стартует от 7 500 евро в год.

Вузы нидерландов специализируются на обучении менеджменту, логистике и финансам, международным отношениям, авто- и авиастроению, физиотерапии.

Швейцария

В Швейцарии четыре государственных языка (немецкий, французский, итальянский и романшский), поэтому можно обучаться на них + на английском. Учеба в Швейцарии стоит от 22 500 швейцарских франков за 1 курс (около 20 тыс. евро).

Чаще всего в швейцарских институтах иностранные абитуриенты выбирают такие специализации: гостиничное, ресторанное дело и туризм, спорт и организация мероприятий и развлечений, различные виды менеджмента.

Испания

Страна известна своей необычной культурой, но в сфере образования Испания также славится высоким уровнем преподавания на испанском и английском языках. Цена обучения стартует от 4 600 евро за 1 курс.

Популярные учебные направления: все сферы гостеприимства, кулинария, мода и дизайн.

Франция

В государственных учреждениях выбор англоязычных курсов ограничен. Поступить достаточно сложно, поскольку во французских университетах большой конкурс среди иностранных абитуриентов. Можно попытать счастья в частных вузах — там и предложений на английском больше, и поступить проще. Минимальная стоимость 1-го года учебы 6 800 евро.

Студентов французских вузов интересуют такие сферы: бизнес и менеджмент, кулинария, гостинично-ресторанное дело, мода.

Выбирайте подходящую страну и начинайте готовиться к поступлению прямо сейчас! Качественное образование на английском вне США и Британии — не миф, а реальность.