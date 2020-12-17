17 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

17 декабря 2020 00:30 Алла Лысак
17 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
17 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
pixabay.com

17 декабря — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

17 декабря является 352 днем года, до конца года осталось 14 дней. 

Какой праздник 17 декабря 2020?                  

Памятные даты 17 декабря, годовщины и события

В 1777 году Франция признала независимость британских колоний в Северной Америке (будущих Соединенных Штатов Америки).

В 1790 году в Мексике обнаружили камень с календарем ацтеков.

В 1962 году первое выступление The Beatles на телевидении – на канале Granada TV группа исполнила Love Me Do.

В 1986 году в Кембриджском госпитале впервые пересадили сердце, печень и легкие (одновременно). 

В 1989 году на телеканале Fox (США) показали первую серию мультсериала "Симпсоны".

17 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Кто родился 17 декабря

17 декабря родились украинский филолог Юрий Шевелев, американская актриса Милла Йовович.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  • День Святой Варвары

Что сегодня нельзя делать 

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Наши предки старались в этот день не выполнять никакой работы, разрешалось только шить и вышивать. Святой Варваре молились женщины о благополучии детей. 

Приметы на 17 декабря

На Варвару сильные морозы, к длительным холодам.

Красный закат предвещает потепление.

Дым из трубы стелется, к теплому дню. 

Именинники:  

  • Варвара, Иван, Юлия (Иулиания).

17 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Напомним,

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