17 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
17 декабря — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
17 декабря является 352 днем года, до конца года осталось 14 дней.
Какой праздник 17 декабря 2020?
- День работников исполнительной службы Украины,
- День Святого Лазаря на Кубе.
Памятные даты 17 декабря, годовщины и события
В 1777 году Франция признала независимость британских колоний в Северной Америке (будущих Соединенных Штатов Америки).
В 1790 году в Мексике обнаружили камень с календарем ацтеков.
В 1962 году первое выступление The Beatles на телевидении – на канале Granada TV группа исполнила Love Me Do.
В 1986 году в Кембриджском госпитале впервые пересадили сердце, печень и легкие (одновременно).
В 1989 году на телеканале Fox (США) показали первую серию мультсериала "Симпсоны".
Кто родился 17 декабря
17 декабря родились украинский филолог Юрий Шевелев, американская актриса Милла Йовович.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- День Святой Варвары
Что сегодня нельзя делать
Приметы на 17 декабря
На Варвару сильные морозы, к длительным холодам.
Красный закат предвещает потепление.
Дым из трубы стелется, к теплому дню.
Именинники:
- Варвара, Иван, Юлия (Иулиания).