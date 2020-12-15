Когда праздновать Рождество и в чем разница: 25 декабря или 7 января
У православных христиан и католиков календари разные, поэтому Рождество не совпадает.
Когда родился Иисус Христос
Примечательно, что какой-то точной даты у церкви нет и никогда не было.
Чтобы понять, когда родился Иисус, в свое время церковники применили банальную логику, они отсчитали от праздника, посвященного появлению Деве Марии Гавриила (Благовещения) ровно 9 месяцев. На том и разошлись.
Официально Рождество установили 25 декабря в 431 году.
Почему православные и католики празднуют Рождество в разное время?
Все дело в разных календарях, изначально юлианский календарь отставал на несколько дней от астрономического, поэтому папа римский Григорий ввел новый календарь – он получил название григорианского.
К 20 веку разница между двумя календарями увеличилась до 13 дней. Поэтому следует понимать, что и православные и христиане празднуют Рождество в один день, просто он наступает по календарю в разное время.
Напомним,