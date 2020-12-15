Когда праздновать Рождество и в чем разница: 25 декабря или 7 января

15 декабря 2020 23:00 Алла Лысак
Когда праздновать Рождество и в чем разница: 25 декабря или 7 января
Когда праздновать Рождество и в чем разница: 25 декабря или 7 января
Unsplash.com

У православных христиан и католиков календари разные, поэтому Рождество не совпадает.

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Православные отмечают Рождество 7 января, а католики – на две недели раньше, 25 декабря. Несколько лет подряд в Украине и католическое Рождество, и православное являются выходными днями.

Когда родился Иисус Христос 

Примечательно, что какой-то точной даты у церкви нет и никогда не было.

Чтобы понять, когда родился Иисус, в свое время церковники применили банальную логику, они отсчитали от праздника, посвященного появлению Деве Марии Гавриила (Благовещения) ровно 9 месяцев. На том и разошлись. 

Официально Рождество установили 25 декабря в 431 году.

Почему православные и католики празднуют Рождество в разное время?

Все дело в разных календарях, изначально юлианский календарь отставал на несколько дней от астрономического, поэтому папа римский Григорий ввел новый календарь – он получил название григорианского.

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В 1582 году сразу после 4 октября настало 15 октября, только представьте!

К 20 веку разница между двумя календарями увеличилась до 13 дней. Поэтому следует понимать, что и православные и христиане празднуют Рождество в один день, просто он наступает по календарю в разное время.

Напомним,

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