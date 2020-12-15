15 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

15 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

15 декабря — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

15 декабря является 350 днем года, до конца года осталось 16 дней.

Какой праздник 15 декабря 2020?

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День королевства Нидерланды,

День работников суда в Украине.

Памятные даты 15 декабря, годовщины и события

В 1821 году начало работать Французское географическое общество.

В 1840 году прах Наполеона Бонапарта торжественно возвращен в Париж.

В 1925 году Греция согласилась выплатить штраф, наложенный Лигой Наций, из-за военного конфликта с Болгарией.

В 200 году Чернобыльская станция окончательно выведена из эксплуатации, остановлен третий энергоблок.

15 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 15 декабря

15 декабря родились нефтяной магнат Жан Поль Гетти, английский биофизик Морис Уилкинс.

Какой сегодня церковный и народный праздник

Пророка Аввакума

Что сегодня нельзя делать

Приметы на 15 декабря

Наши предки сегодня молились о крепком сне, просили отогнать от дома ночниц (так в те времена называли нечистую силу, которая пугала детей кошмарами).

Ненастная погода символизирует ненастье и до 30 января.

Много снега выпало, к богатому сенокосу в следующем году.

Вокруг Луны темный уруг, к метелям.

Если гусь голову под крыло прячет, ожидайте морозов.

15 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Именинники:

Маргарита, Андрей, Борис, Кирилл, Матвей, Сергей и Тамара.

Напомним,