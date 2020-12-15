15 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
15 декабря — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
15 декабря является 350 днем года, до конца года осталось 16 дней.
Какой праздник 15 декабря 2020?
- День королевства Нидерланды,
- День работников суда в Украине.
Памятные даты 15 декабря, годовщины и события
В 1821 году начало работать Французское географическое общество.
В 1840 году прах Наполеона Бонапарта торжественно возвращен в Париж.
В 1925 году Греция согласилась выплатить штраф, наложенный Лигой Наций, из-за военного конфликта с Болгарией.
В 200 году Чернобыльская станция окончательно выведена из эксплуатации, остановлен третий энергоблок.
Кто родился 15 декабря
15 декабря родились нефтяной магнат Жан Поль Гетти, английский биофизик Морис Уилкинс.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- Пророка Аввакума
Что сегодня нельзя делать
Приметы на 15 декабря
Ненастная погода символизирует ненастье и до 30 января.
Много снега выпало, к богатому сенокосу в следующем году.
Вокруг Луны темный уруг, к метелям.
Если гусь голову под крыло прячет, ожидайте морозов.
Именинники:
- Маргарита, Андрей, Борис, Кирилл, Матвей, Сергей и Тамара.