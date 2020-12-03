Рианна устроила яркую рождественскую фотосессию в нижнем белье
3 декабря 2020 16:10
Певица Рианна
instagram.com/badgalriri
Певица Рианна в очередной раз удивила публику.
Рианны уже давно привыкли, что певица время от времени любит публиковать в своем Инстаграм пикантные фотографии и видео.Перед объективом фотографа Рианна снялась в красивом бюстгальтере и трусиках. На такой шаг звезда решилась ради продвижения рождественской коллекции нижнего белья собственного бренда.Свой образ 32-летняя певица дополнила белоснежными латексными чулками и перчатками, которые, вероятно, также вошли в лимитированную коллекцию аксессуаров.
Вот и в этот раз одна из самых ярких голливудских звезд произвела фурор в Сети. И сделала это Рианна очень эффектно. Она устроила откровенную фотосессию.
Певица Рианна / социальная сеть Instagram
Певица Рианна / социальная сеть Instagram
Напомним,