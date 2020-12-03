Рианна устроила яркую рождественскую фотосессию в нижнем белье

3 декабря 2020 16:10 Юлия Крутиева
Рианна устроила яркую рождественскую фотосессию в нижнем белье
Певица Рианна
instagram.com/badgalriri

Певица Рианна в очередной раз удивила публику.

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Поклонники Рианны уже давно привыкли, что певица время от времени любит публиковать в своем Инстаграм пикантные фотографии и видео.

Вот и в этот раз одна из самых ярких голливудских звезд произвела фурор в Сети. И сделала это Рианна очень эффектно. Она устроила откровенную фотосессию.

Певица Рианна / социальная сеть Instagram
Перед объективом фотографа Рианна снялась в красивом бюстгальтере и трусиках. На такой шаг звезда решилась ради продвижения рождественской коллекции нижнего белья собственного бренда.

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В кадре Рианна позировала, сидящей на кресле, в зимних декорациях. На звезде был бело-голубой комплект нижнего белья с цветочным принтом и бархатной лентой на груди.

Певица Рианна / социальная сеть Instagram
Свой образ 32-летняя певица дополнила белоснежными латексными чулками и перчатками, которые, вероятно, также вошли в лимитированную коллекцию аксессуаров.

Напомним, 

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