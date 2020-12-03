Кохання на виживання-4: участникам реалити устроили жесткое испытание игрой людьми
Участники «Кохання на виживання» «заблудились в лабиринте» среди гор Куско.
Понимала, что ничего хорошего из этой игры не выйдет, – говорила Алина. – Потому что Влад бросал кости. А выгребала я.
Алина ела гадкие блюда, когда попала на клеточку к кормилице. А также играла с ламой после клеточки пастуха. Девушка была недовольна.
Я не выбирал, какой цифре выпасть, – оправдывался Влад. – Это же дело случая. Решал кубик, а не я. Он не упадет так, как мне надо.
Когда же Алина принимала решения за своего парня, персонаж-грабитель забирал выигрыш.
Нечестно, – негодовал Влад. – Это моя монетка, я бросал кубик, ходил, и получил ее. Почему он у меня ее отбирал?
Из-за того, что Алина не слушала Влада, грабитель отобрал все монетки. Испытание пара провалила, но после поездки они остались вместе.
Что ждет других участников – смотрите в реалити «Кохання на виживання» каждый вторник в 19:00 на Новом канале.
Напомним,