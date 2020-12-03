Кохання на виживання-4: участникам реалити устроили жесткое испытание игрой людьми

Кохання на виживання-4: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 01.12.2020)

Участники «Кохання на виживання» «заблудились в лабиринте» среди гор Куско.

Помните фантастическую игру «Джуманджи»? Там игроки бросали кости, а все персонажи оживали. Подобную живую игру создал Новый канал в Перу – «Лабиринт Солнца». Участники реалити «Кохання на виживання» Алина и Влад передвигались по клеточкам, где их ждали персонажи. Например, кормилица, которая предлагала настоящую еду или грабитель, который воровал выигрыш.

Кохання на виживання-4: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 01.12.2020) / пресс-служба Нового канала

Понимала, что ничего хорошего из этой игры не выйдет, – говорила Алина. – Потому что Влад бросал кости. А выгребала я.

Алина ела гадкие блюда, когда попала на клеточку к кормилице. А также играла с ламой после клеточки пастуха. Девушка была недовольна.

Я не выбирал, какой цифре выпасть, – оправдывался Влад. – Это же дело случая. Решал кубик, а не я. Он не упадет так, как мне надо.

Кохання на виживання-4: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 01.12.2020) / пресс-служба Нового канала

Когда же Алина принимала решения за своего парня, персонаж-грабитель забирал выигрыш.

Нечестно, – негодовал Влад. – Это моя монетка, я бросал кубик, ходил, и получил ее. Почему он у меня ее отбирал?

Кохання на виживання-4: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 01.12.2020) / пресс-служба Нового канала

Из-за того, что Алина не слушала Влада, грабитель отобрал все монетки. Испытание пара провалила, но после поездки они остались вместе.

Что ждет других участников – смотрите в реалити «Кохання на виживання» каждый вторник в 19:00 на Новом канале.

Напомним,