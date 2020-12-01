Кохання на виживання-4: участникам проекта придется есть морскую свинку и пить лягушачий сок

Кохання на виживання-4: участники ели морскую свинку и пили лягушачий сок

Пара Влада и Алины прошла на проекте «Кохання на виживання-4» испытание перуанскими деликатесами.

1 декабря в 19:00 в реалити «Кохання на виживання-4» Новый канал покажет настоящие кулинарные страсти. Сразу в двух испытаниях участникам придется есть местные блюда.

В Украине таких не встретишь. Например, лягушачий коктейль.

Запах у него был просто отвратительный, – кривится Алина. – Воняло жабой и речкой. В жиже были красные крупинки, которые не пролезали через трубочку. Не знаю, это кусочки лягушки или что-то другое. Но меня тошнило.

Кохання на виживання-4: участники ели морскую свинку и пили лягушачий сок / пресс-служба Нового канала

Да и привычная на вид кровяная колбаса в Перу оказалась необычной.

Запах у нее был абсолютно нормальным. Пахла костром, – говорит Влад. – Но когда я откусил кусочек – фу, какая гадость. Как назло, в горле пересохло, не мог нормально ее пережевать, пришлось запить все соком жабы.

Кохання на виживання-4: участники ели морскую свинку и пили лягушачий сок / пресс-служба Нового канала

Но самым ужасным «деликатесом» стала жареная куи – морская свинка. В Перу ее считают настоящим лакомством и подают в ресторанах. Но Влад и Алина не разделяли восхищение местных.

У морской свинки отчетливо были видны лапы, зубы, – грустит Алина. – Если бы не Влад, не пришлось бы ее есть.

За что паре устроили кулинарный ад, и смогли ли они остаться вместе после поездки в Латинскую Америку – узнаете 1 декабря в 19:00 на Новом канале.

Напомним,