Кохання на виживання-4: участникам проекта придется есть морскую свинку и пить лягушачий сок
Пара Влада и Алины прошла на проекте «Кохання на виживання-4» испытание перуанскими деликатесами.
В Украине таких не встретишь. Например, лягушачий коктейль.
Запах у него был просто отвратительный, – кривится Алина. – Воняло жабой и речкой. В жиже были красные крупинки, которые не пролезали через трубочку. Не знаю, это кусочки лягушки или что-то другое. Но меня тошнило.
Запах у нее был абсолютно нормальным. Пахла костром, – говорит Влад. – Но когда я откусил кусочек – фу, какая гадость. Как назло, в горле пересохло, не мог нормально ее пережевать, пришлось запить все соком жабы.
У морской свинки отчетливо были видны лапы, зубы, – грустит Алина. – Если бы не Влад, не пришлось бы ее есть.
За что паре устроили кулинарный ад, и смогли ли они остаться вместе после поездки в Латинскую Америку – узнаете 1 декабря в 19:00 на Новом канале.
Напомним,