Кохання на виживання-4: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 01.12.2020)

Кохання на виживання-4: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 01.12.2020)

1 декабря на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 12 выпуск 4 сезона реалити Кохання на виживання.

Смотрите в 12 выпуске реалити Кохання на виживання-4 : Влад и Алина отправились в экзотическое Перу, чтобы устроить тест-драйв отношениям. Но они не догадывались, как их встретит Куско. Ведущий Олег Кензов подготовил пять сложных испытаний. Участники прошли лабиринт Солнца, добывали золото Инков, ели перуанские блюда и учили традиционные танцы. Но самой сложной оказалась проверка на верность. Смогут ли чувства пары все выдержать?

12 выпуск реалити Кохання на виживання-4 смотрите 01.12.2020 в 19:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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