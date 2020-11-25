Кохання на виживання-4: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 01.12.2020)

25 ноября 2020 19:20 Юлия Крутиева
Кохання на виживання-4: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 01.12.2020)
Кохання на виживання-4: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 01.12.2020)
пресс-служба Нового канала

1 декабря на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 12 выпуск 4 сезона реалити Кохання на виживання.

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Смотрите в 12 выпуске реалити Кохання на виживання-4: Влад и Алина отправились в экзотическое Перу, чтобы устроить тест-драйв отношениям. Но они не догадывались, как их встретит Куско. Ведущий Олег Кензов подготовил пять сложных испытаний. Участники прошли лабиринт Солнца, добывали золото Инков, ели перуанские блюда и учили традиционные танцы. Но самой сложной оказалась проверка на верность. Смогут ли чувства пары все выдержать?

12 выпуск реалити Кохання на виживання-4 смотрите 01.12.2020 в 19:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски реалити Кохання на виживання-4 смотрите ПО ССЫЛКЕ.

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