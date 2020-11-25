Кохання на виживання-4: участник реалити фантазировал о сексе со своими клиентками
24 ноября на Новом канале в эфир вышел 11 выпуск 4 сезона реалити Кохання на виживання. Чем закончилась поездка в Перу для Кости и Кристины?
Любить на расстоянии очень тяжело, – говорил парень в программе. – Ты не можешь в любой момент подойти к человеку, обнять его, поцеловать и просто испытывать с ним какие-то эмоции. Меня это не устраивает, я хочу съехаться. Да и нельзя быть уверенным в человеке на 100%, когда у вас отношения на расстоянии.
На момент этих провокаций мы были в серьезной ссоре, так что я бы не особо удивилась, если бы Костя сказал девушке-провокатору что-то и похуже в мой адрес, – признается Кристина. – Хотя слышать это было все же неприятно. Да и детектор лжи мы проходили в этот же очень сложный момент наших отношений.
В Перу пара простила друг друга, но сейчас они не вместе.
Как сложатся отношения у других участников – смотрите каждый вторник в 19:00 в реалити «Кохання на виживання».
Напомним,