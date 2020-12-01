Супер Топ-модель по-украински: кто покинул проект в 7 выпуске от 30.11.2020

1 декабря 2020 11:25 Юлия Крутиева
Супер Топ-модель по-украински: кто покинул проект в 7 выпуске от 30.11.2020
Ведущая и эксперты реалити «Супер Топ-модель по-украински»
пресс-служба Нового канала

Поездка в Херсонскую область всем далось нелегко. Но для двоих девушек она стала последней в рамках модельного реалити «Супер Топ-модель по-украински».

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Участницы «Супер Топ-модели по-украински» на Новом канале отправились в командировку в Херсонскую область — там их ждала неделя экстремальных условий. 

После первого же испытания — съемки fashion-видео на Олешковских песках — проект по собственному желанию покинула Саша Кугат. Она сдалась после критики эксперта Сергея Никитюка.

Как только услышала от Сережи фразу: «У тебя ничего не получилось», почувствовала разочарование. Я же знаю, что работаю хорошо. За четыре года в профессиональном моделинге не получала негативных отзывов, — призналась Саша. — «Ничего не получилось»… Так быть не может. Наверное, я недостаточно универсальна для всего, что происходит в Суперсезоне.

Саша Кугат / пресс-служба Нового канала
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Судьбу второй участницы решила церемония выгона. Самыми слабыми на этой неделе стали Ира Мойсак и Марго Верховцева. Но именно Марго не смогла собраться и вынуждена была уехать домой.

У Марго есть невероятная энергетика, которая притягивает. Она продолжает открывать в себе новые грани и очаровывать своей глубиной. Но сейчас я вижу, как она тонет в этой глубине. На этом проект для Марго окончен, — подытожила ведущая Алла Костромичева.

Марго Верховцева / пресс-служба Нового канала
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Решение экспертов до слез расстроило девушку. Успокоилась она лишь после откровенного разговора с Лесей Никитюк — приглашенным звездным экспертом недели.

Мне был нужен этот проект. Мне было что показать. Я начала раскрываться, наконец-то на это способна! — отметила Марго. — Но главное вот что: каждую секунду проекта я была искренней и настоящей.

Напомним, 

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