Супер Топ-модель по-украински: кто покинул проект в 7 выпуске от 30.11.2020
Поездка в Херсонскую область всем далось нелегко. Но для двоих девушек она стала последней в рамках модельного реалити «Супер Топ-модель по-украински».
После первого же испытания — съемки fashion-видео на Олешковских песках — проект по собственному желанию покинула Саша Кугат. Она сдалась после критики эксперта Сергея Никитюка.
Как только услышала от Сережи фразу: «У тебя ничего не получилось», почувствовала разочарование. Я же знаю, что работаю хорошо. За четыре года в профессиональном моделинге не получала негативных отзывов, — призналась Саша. — «Ничего не получилось»… Так быть не может. Наверное, я недостаточно универсальна для всего, что происходит в Суперсезоне.
У Марго есть невероятная энергетика, которая притягивает. Она продолжает открывать в себе новые грани и очаровывать своей глубиной. Но сейчас я вижу, как она тонет в этой глубине. На этом проект для Марго окончен, — подытожила ведущая Алла Костромичева.
Мне был нужен этот проект. Мне было что показать. Я начала раскрываться, наконец-то на это способна! — отметила Марго. — Но главное вот что: каждую секунду проекта я была искренней и настоящей.
Напомним,