Антин Мухарский женился в третий раз: избранница младше него на 19 лет
Украинский телеведущий, писатель и актер Антин Мухарский вновь женился.
На самом деле наш брак заключался на небесах. Потому что мы первое, что сделали – обвенчались. А только в этом году официально стали мужем и женой, – поделился подробностями личной жизни Антин в программе "Звездный путь".
Мне не нужны дети для счастья. Мы такие странствующие украинские художники, которым хочется быть вместе, устраивать какие-то романтические путешествия, приключения, гастроли зарубежные. И действительно посвящать все время друг другу.
Стоит отметить, что Антин является отцом пятерых детей: от первого брака у писателя есть две дочери, и в браке со Снежаной Егоровой родились дочь и двое сыновей. А вот Елизавета Бельская детьми еще обзавестись не успела.
Напомним,