Антин Мухарский женился в третий раз: избранница младше него на 19 лет

1 декабря 2020 00:42 Юлия Крутиева
Антин Мухарский женился в третий раз: избранница младше него на 19 лет
Антин Мухарский с женой Елизаветой Бельской
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Украинский телеведущий, писатель и актер Антин Мухарский вновь женился.

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Узаконить свои отношения 52-летний Антин Мухарский и 33-летняя искусствовед Елизавета Бельская решили после 6 лет отношений. Однако в этом году в Турции пара расписалась, а вот обвенчались они ранее – несколько лет назад в Украине.

На самом деле наш брак заключался на небесах. Потому что мы первое, что сделали – обвенчались. А только в этом году официально стали мужем и женой, – поделился подробностями личной жизни Антин в программе "Звездный путь".

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Также Мухарский отметил, что именно Елизавета помогла ему справиться с трудностями и депрессией после скандального развода со Снежаной Егоровой. Сейчас Антин и его супруга максимально хотят посвятить себя друг другу, а дети им для счастья не нужны, сказал в интервью Мухарский:

Мне не нужны дети для счастья. Мы такие странствующие украинские художники, которым хочется быть вместе, устраивать какие-то романтические путешествия, приключения, гастроли зарубежные. И действительно посвящать все время друг другу.

Стоит отметить, что Антин является отцом пятерых детей: от первого брака у писателя есть две дочери, и в браке со Снежаной Егоровой родились дочь и двое сыновей. А вот Елизавета Бельская детьми еще обзавестись не успела.

Напомним, 

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