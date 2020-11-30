МАСКА: Олю Полякову с прической-ирокезом сравнили с Леди Гага

Ни дня не прекращается работа над грандиозным шоу «МАСКА» на телеканале «Украина», в котором знаменитости будут скрываться под впечатляющими костюмами-масками.

Но и звездный детектив проекта Оля Полякова продемонстрирует яркие и запоминающиеся образы. Так, на днях поп-королева изменилась до неузнаваемости, появившись с короткой стрижкой и ирокезом на публике.

Для звездного шоу-детектива «МАСКА» Оля подготовила невероятный образ – гладкое облегающее миди-платье нежно-розового цвета с капюшоном и воланами. Эффектный разрез оголяет стройную ножку звезды, а пояс подчеркивает талию.

Певица Оля Полякова / instagram.com/polyakovamusic

Такое оригинальное платье дополняют массивные серьги с камнями в форме сердец. Но настоящий фурор вызвала прическа певицы, ведь с ирокезом и короткой стрижкой Олю раньше никогда не видели. Акцент в макияже сделан на губы насыщенного сливового оттенка, а дерзкий образ завершают черные стрелки.

На своей странице в Инстаграм знаменитость поинтересовалась у подписчиков, как им ее новый образ.

Кого напоминаю вам на этот раз? – спросила звездный детектив оригинального шоу «МАСКА» на канале «Украина» Оля Полякова.

Фолловеры тут же оставили сотни комментариев, среди которых предложили такие варианты: Lady Gaga, Pink, Madonna, Кайли Миноуг, Гвен Стефани, ONUKA. Но все сошлись во мнении, что выглядит Оля в таком образе просто роскошно.

Певица Оля Полякова / instagram.com/polyakovamusic

Напомним, Оля Полякова станет одним из звездных детективов грандиозного шоу «МАСКА». Артистка будет комментировать исполнение, постановки участников, их вокальные данные, а также помогать зрителям угадать – кто же скрывается за масками. Уже известно, что вместе с Олей строить версии о том, какие знаменитости могут скрываться под невероятными костюмами, будет мегапопулярный DZIDZIO, но имена других звездных детективов команда проекта пока держит в тайне.

Как сообщалось ранее, украинский проект «МАСКА» будет состоять из рекордных для популярного формата The Masked Singer 12 эпизодов и поражает своими масштабами. Участниками музыкального шоу-детектива «МАСКА» на канале «Украина» станут украинские звезды – актеры, музыканты, комики, спортсмены, политики, ведущие и певцы. Но их личности – тайна, разгадать которую должны зрители. Ведущим телепроекта станет Владимир Остапчук.

Напомним,