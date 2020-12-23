Выходные и праздники в январе 2021 года в Украине: сколько будем отдыхать на Новый год и Рождество

23 декабря 2020 11:15 Алла Лысак
Выходные и праздники в январе 2021 года в Украине: сколько будем отдыхать на Новый год и Рождество
Выходные и праздники в январе 2021 года в Украине: сколько будем отдыхать на Новый год
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Рассказываем о всех торжествах и праздниках января 2021 года!

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Новый год и Рождество подарят украинцам длительные выходные, в январе ожидается сразу 10 праздничных дней отдыха.

Выходные на Новый год 2021 в Украине 

Новый год мы начнем праздновать 31 декабря, однако выходным днем четверг не будет. Работодатели (по желанию) могут отпустить сотрудников домой раньше на один час. Официальным выходным является 1 января, пятница.

Поскольку далее следуют традиционные выходные, то украинцы получат длинный уик-энд дней отдыха:

На работу придется выйти 4 декабря.

Выходные на Рождество 2021 в Украине

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Еще больше выходных получим на православное Рождество, которое отмечается 7 января. Поскольку Рождество попадает на четверг, то пятницу тоже решили сделать днем отдыха, будем гулять с четверга, 7-го января, по воскресенье, 11 января. Однако нерабочую пятницу придется отработать позже в январе.

Профессиональные праздники в январе 2021

Напомним,

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