Выходные и праздники в январе 2021 года в Украине: сколько будем отдыхать на Новый год и Рождество
Рассказываем о всех торжествах и праздниках января 2021 года!
Выходные на Новый год 2021 в Украине
Новый год мы начнем праздновать 31 декабря, однако выходным днем четверг не будет. Работодатели (по желанию) могут отпустить сотрудников домой раньше на один час. Официальным выходным является 1 января, пятница.
Поскольку далее следуют традиционные выходные, то украинцы получат длинный уик-энд дней отдыха:
На работу придется выйти 4 декабря.
Выходные на Рождество 2021 в Украине
Профессиональные праздники в январе 2021
- Новый год 1 января,
- Сочельник 6 января,
- Новый год по старому стилю 14 января,
- День Соборности и Свободы Украины 22 января,
- День студента 25 января,
- День pаботника контрольно-ревизионной службы Украины 26 января,
- День памяти героев Крут 29 января,
- День работника пожарной охраны 29 января.
Напомним,