Поздравления с Международным днем студента 2020

17 ноября 2020 11:10 Алла Лысак
Поздравления с Международным днем студента 2020
День студента 2020: короткие поздравления в стихах и прозе
pixabay.com

17 ноября отмечается Международный день студента.

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Сейчас, когда часть университетов уже перешли на дистанционное обучение, поздравления по смс и через мессенджеры стали особенно актуальными. Воспользуйтесь нашей подборкой поздравлений с Днем студента, чтобы поздравить близких ярко и интересно.

Поздравления с Днем студента в стихах

С Днем студента поздравляю
И от всей души желаю,
Чтоб хвосты стали короче,
Чтоб длиннее были ночи.
Сессию чтоб отменили
И на отдых заменили.
Чтоб стипендию подняли,
Просто так ее давали.

***

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День студента — лучший праздник!
Поздравляю всех-всех-всех.
Ведь пора эта прекрасна,
Впереди — вся жизнь, успех...
Я желаю счастья, дружбы,
Достижений и побед.
Море знаний самых нужных
И удач в зачетах всех!
Немало радостных моментов
Пусть поджидает впереди,
Ведь жизнь прекрасна у студентов,
Лишь только ты вперед иди

***

Пусть будет много комплиментов,
Уйдут проблемы, словно дым!
С Международным днем студентов,
С прекрасным праздником твоим!

***

Бессонные ночи, рассеянный взгляд,
Листы реферата из сумки торчат.
Не глажены брюки, в руках шаурма,
Экзамены скоро, на пары пора.
Тяжелые будни — зачеты, конспекты,
Анализ и синтез, фольклор, диалекты...
Да здравствуют ужин, компьютер и лень
В Международный студенческий день!

День студента 2020: короткие поздравления в стихах и прозе / pixabay.com

***

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Желаем студентам легкой науки,
Чтоб думали быстро, отвечали без муки,
Характер и волю в себе воспитали,
Стипендию в ЕВРО всегда получали!

***

С международным днем студентов,
Позвольте мне поздравить вас,
Примите массу комплиментов,
И пожелания сейчас.
Студенчества шальные годы
Вы помнить будете всегда,
Такой пленительной свободы,
У вас не будет никогда.

Поздравления с Международным днем студентов в прозе

Дорогие учащиеся, наши любимые студенты! Поздравляем вас с вашим праздником и от всей души желаем успешной учёбы и творческих успехов.

Пусть ваша жизнь станет увлекательным путём, во время которого вы узнаете много нового, интересного, а также познаете счастье и любовь. Ваша самореализация станет для вас настоящей целью, которую вы обязательно достигнете, но всегда будете открывать для себя новые горизонты.

***

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Поздравляю с Международным днём студентов и желаю всегда быть на волне позитива, постоянно стремиться к новому успеху, ни за что не упускать своей возможности и никогда не пожалеть о совершенном выборе.

Удачи и лёгких сессий!

***

В Международный день студентов желаю легко идти по тропе знаний и с радостью осваивать выбранную профессию.

Пусть годы студенчества наполнены будут весельем и надеждой, любовью и мечтой.

***

Желаю, чтобы в твоем сердце всегда горел жаркий костер юношества, оптимизма и стремительных порывов навстречу к новому. Желаю, чтобы счастье и яркие события студенчества запомнились на всю жизнь и отзывались теплым трепетом молодости в твоей душе. С Международным Днем студента  поздравляю!

***

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С Международным днём студента. Желаю бурной и счастливой юности, успешной и прогрессирующей учёбы, беспрепятственной дороги к желанной, выбранной душой профессии. Пусть каждый день будет особенным и увлекательным, продуктивным и крутым.

День студента 2020: короткие поздравления в стихах и прозе / pixabay.com

Напомним,

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