Поздравления с Международным днем студента 2020

День студента 2020: короткие поздравления в стихах и прозе

17 ноября отмечается Международный день студента.

Поздравления с Днем студента в стихах

Сейчас, когда часть университетов уже перешли на дистанционное обучение, поздравления по смс и через мессенджеры стали особенно актуальными. Воспользуйтесь нашей подборкой поздравлений с Днем студента, чтобы поздравить близких ярко и интересно.

С Днем студента поздравляю

И от всей души желаю,

Чтоб хвосты стали короче,

Чтоб длиннее были ночи.

Сессию чтоб отменили

И на отдых заменили.

Чтоб стипендию подняли,

Просто так ее давали.

***

День студента — лучший праздник!Поздравляю всех-всех-всех.Ведь пора эта прекрасна,Впереди — вся жизнь, успех...Я желаю счастья, дружбы,Достижений и побед.Море знаний самых нужныхИ удач в зачетах всех!Немало радостных моментовПусть поджидает впереди,Ведь жизнь прекрасна у студентов,Лишь только ты вперед иди

***

Пусть будет много комплиментов,

Уйдут проблемы, словно дым!

С Международным днем студентов,

С прекрасным праздником твоим!

***

Бессонные ночи, рассеянный взгляд,

Листы реферата из сумки торчат.

Не глажены брюки, в руках шаурма,

Экзамены скоро, на пары пора.

Тяжелые будни — зачеты, конспекты,

Анализ и синтез, фольклор, диалекты...

Да здравствуют ужин, компьютер и лень

В Международный студенческий день!

День студента 2020: короткие поздравления в стихах и прозе / pixabay.com

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Желаем студентам легкой науки,Чтоб думали быстро, отвечали без муки,Характер и волю в себе воспитали,Стипендию в ЕВРО всегда получали!

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С международным днем студентов,

Позвольте мне поздравить вас,

Примите массу комплиментов,

И пожелания сейчас.

Студенчества шальные годы

Вы помнить будете всегда,

Такой пленительной свободы,

У вас не будет никогда.

Поздравления с Международным днем студентов в прозе

Дорогие учащиеся, наши любимые студенты! Поздравляем вас с вашим праздником и от всей души желаем успешной учёбы и творческих успехов.

Пусть ваша жизнь станет увлекательным путём, во время которого вы узнаете много нового, интересного, а также познаете счастье и любовь. Ваша самореализация станет для вас настоящей целью, которую вы обязательно достигнете, но всегда будете открывать для себя новые горизонты.

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Поздравляю с Международным днём студентов и желаю всегда быть на волне позитива, постоянно стремиться к новому успеху, ни за что не упускать своей возможности и никогда не пожалеть о совершенном выборе.

Удачи и лёгких сессий!

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В Международный день студентов желаю легко идти по тропе знаний и с радостью осваивать выбранную профессию.

Пусть годы студенчества наполнены будут весельем и надеждой, любовью и мечтой.

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Желаю, чтобы в твоем сердце всегда горел жаркий костер юношества, оптимизма и стремительных порывов навстречу к новому. Желаю, чтобы счастье и яркие события студенчества запомнились на всю жизнь и отзывались теплым трепетом молодости в твоей душе. С Международным Днем студента поздравляю!

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С Международным днём студента. Желаю бурной и счастливой юности, успешной и прогрессирующей учёбы, беспрепятственной дороги к желанной, выбранной душой профессии. Пусть каждый день будет особенным и увлекательным, продуктивным и крутым.

День студента 2020: короткие поздравления в стихах и прозе / pixabay.com

Напомним,