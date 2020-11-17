Поздравления с Международным днем студента 2020
17 ноября отмечается Международный день студента.
Поздравления с Днем студента в стихах
С Днем студента поздравляю
И от всей души желаю,
Чтоб хвосты стали короче,
Чтоб длиннее были ночи.
Сессию чтоб отменили
И на отдых заменили.
Чтоб стипендию подняли,
Просто так ее давали.
***
Поздравляю всех-всех-всех.
Ведь пора эта прекрасна,
Впереди — вся жизнь, успех...
Я желаю счастья, дружбы,
Достижений и побед.
Море знаний самых нужных
И удач в зачетах всех!
Немало радостных моментов
Пусть поджидает впереди,
Ведь жизнь прекрасна у студентов,
Лишь только ты вперед иди
***
Пусть будет много комплиментов,
Уйдут проблемы, словно дым!
С Международным днем студентов,
С прекрасным праздником твоим!
***
Бессонные ночи, рассеянный взгляд,
Листы реферата из сумки торчат.
Не глажены брюки, в руках шаурма,
Экзамены скоро, на пары пора.
Тяжелые будни — зачеты, конспекты,
Анализ и синтез, фольклор, диалекты...
Да здравствуют ужин, компьютер и лень
В Международный студенческий день!
***
Чтоб думали быстро, отвечали без муки,
Характер и волю в себе воспитали,
Стипендию в ЕВРО всегда получали!
***
С международным днем студентов,
Позвольте мне поздравить вас,
Примите массу комплиментов,
И пожелания сейчас.
Студенчества шальные годы
Вы помнить будете всегда,
Такой пленительной свободы,
У вас не будет никогда.
Поздравления с Международным днем студентов в прозе
Дорогие учащиеся, наши любимые студенты! Поздравляем вас с вашим праздником и от всей души желаем успешной учёбы и творческих успехов.
Пусть ваша жизнь станет увлекательным путём, во время которого вы узнаете много нового, интересного, а также познаете счастье и любовь. Ваша самореализация станет для вас настоящей целью, которую вы обязательно достигнете, но всегда будете открывать для себя новые горизонты.
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Удачи и лёгких сессий!
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В Международный день студентов желаю легко идти по тропе знаний и с радостью осваивать выбранную профессию.
Пусть годы студенчества наполнены будут весельем и надеждой, любовью и мечтой.
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Желаю, чтобы в твоем сердце всегда горел жаркий костер юношества, оптимизма и стремительных порывов навстречу к новому. Желаю, чтобы счастье и яркие события студенчества запомнились на всю жизнь и отзывались теплым трепетом молодости в твоей душе. С Международным Днем студента поздравляю!
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Напомним,