Поздравления с Днем независимости Украины 2020 в стихах и прозе

21 августа 2020 23:00 Алла Лысак
Поздравления с Днем независимости Украины 2020 в стихах и прозе
Поздравления с Днем независимости Украины в стихах и прозе
pixabay.com

Поздравьте родных и близких с главным праздником нашей страны, с Днем независимости Украины!

Привітання з Днем незалежності України 2020

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З Днем Незалежності ми вас вітаємо!
Україну любити щиро бажаємо!
З Богом долати усі негаразди,
Свою волю нікому не дати украсти.
Українську історію бережно знати,
Українськую гідність не дати топтати,
Прадідів-козаків тихо шанувати,
Мову, сім'ю, церкву свою захищати.
В Новий День народження нашої Неньки
Бажаємо щастя й достатку рідненькій!
Щоб усі її діти із цілого світу
Повернулись додому жити довіку.

***

У серцях народу України серпнева блакить неба і жовтогарячий зерновий лан зливаються барвами української державності в символ свободи та праці.

Творімо історію під знаменням рідного прапору!

***

Нехай свято Незалежності духмяним серпневим запахом українського хліба принесе у ваш дім щастя і добро, порозуміння та згуртованість, мир та любов! Міцного здоров'я, бадьорості духу, успіхів у всіх починаннях!

***

З днем народження, країно!
Зі святом нас усіх!
Ми – нація єдина,
А наша зброя – гумор й сміх!
Ми – веселі, щирі, добрі,
Не страшні нам дощ і сніг,
Ми – сміливі і хоробрі,
Тож зі святом нас усіх!

Поздравления с Днем независимости Украины в стихах и прозе / pixabay.com

***

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Святковий день – 24 серпня,
Так хочеться усмішок і пісень,
Бо Україна – незалежна.
Запам'ятайте, люди, світлий день!
Здійснилась давня заповітна мрія,
Бажання і надія поколінь.
Це почуття свободи серце гріє
І піднімає думи височінь.
Давайте ж станемо пліч-о-пліч всі,
Щоб славу України відродити.
Щоб дружно жити, в радості і згоді,
Ми України сестри і брати.

***

Сердечно вітаю вас із Днем Незалежності нашої України в 2020 році. Усі великі успіхи нашої держави складаються з успіхів кожного небайдужого українця – як безліч річок і потічків зливаються в один могутній Дніпро. Тож давайте з нагоди найважливішого свята України щиро покладатися на успіх наших спільних дій і продовження активної співпраці, яка єднає нас, зміцнює нашу державу.

Поздравления с Днем независимости Украины 2020

Поздравляю с Днём независимости Украины и желаю богатой, яркой, сочной, беззаботной, увлекательной и процветающей жизни в любимой стране.

Пусть Украина не знает трудных времён, пусть для главной страны сердца не будет ни врагов, ни завистников. Желаю трудиться во благо Украины!

***

Желаю счастья, искренности,
В день Украины независимости,
Любить страну, всем пожелаю,
Другой такой, больше не знаю.

Пусть солнце светит ярко всем,
Не будет мир тронут никем,
Пусть радость будет, будет смех,
Пусть ждет страну, большой успех.

Поздравления с Днем независимости Украины в стихах и прозе / pixabay.com

***

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С Днем независимости
Я всю Украину поздравляю,
Большого счастья и добра
Народу от души желаю.

Пусть процветает неизменно
Наша прекрасная страна,
Судьба больших и ярких взлетов
Пусть будет свыше ей дана.

***

Пусть этот день в сердцах живет всегда, приносит нам уют и радость. Я хочу пожелать, чтобы душа чувствовала свободу, а сердце любовь.

Пусть никогда Украина не знает ничего иного, кроме счастья!

***

Столько лет воевали, боролись, получали и опять теряли — и вот Украина стала независимой. Пожелаем политикам хитрости, а себе мудрости, а еще — чтобы День независимости праздновать нам еще сотни лет.

***

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По большой стране красивой
Отголоском новой силы
Звон летит во все концы,
Дар, что дали нам отцы
Разглашая там и тут.
А услышав его люд,
Верит в то, что Украина
От людей неотделима.
Как и всей стране большой ...
Равно будет мир, покой,
Удачным будет путь любой.

Поздравления с Днем независимости Украины в стихах и прозе / pixabay.com

Напомним,

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