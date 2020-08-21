Поздравления с Днем независимости Украины 2020 в стихах и прозе

Поздравьте родных и близких с главным праздником нашей страны, с Днем независимости Украины!

Привітання з Днем незалежності України 2020

З Днем Незалежності ми вас вітаємо!Україну любити щиро бажаємо!З Богом долати усі негаразди,Свою волю нікому не дати украсти.Українську історію бережно знати,Українськую гідність не дати топтати,Прадідів-козаків тихо шанувати,Мову, сім'ю, церкву свою захищати.В Новий День народження нашої НенькиБажаємо щастя й достатку рідненькій!Щоб усі її діти із цілого світуПовернулись додому жити довіку.

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У серцях народу України серпнева блакить неба і жовтогарячий зерновий лан зливаються барвами української державності в символ свободи та праці.

Творімо історію під знаменням рідного прапору!

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Нехай свято Незалежності духмяним серпневим запахом українського хліба принесе у ваш дім щастя і добро, порозуміння та згуртованість, мир та любов! Міцного здоров'я, бадьорості духу, успіхів у всіх починаннях!

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З днем народження, країно!

Зі святом нас усіх!

Ми – нація єдина,

А наша зброя – гумор й сміх!

Ми – веселі, щирі, добрі,

Не страшні нам дощ і сніг,

Ми – сміливі і хоробрі,

Тож зі святом нас усіх!

Поздравления с Днем независимости Украины в стихах и прозе / pixabay.com

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Святковий день – 24 серпня,Так хочеться усмішок і пісень,Бо Україна – незалежна.Запам'ятайте, люди, світлий день!Здійснилась давня заповітна мрія,Бажання і надія поколінь.Це почуття свободи серце грієІ піднімає думи височінь.Давайте ж станемо пліч-о-пліч всі,Щоб славу України відродити.Щоб дружно жити, в радості і згоді,Ми України сестри і брати.

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Сердечно вітаю вас із Днем Незалежності нашої України в 2020 році. Усі великі успіхи нашої держави складаються з успіхів кожного небайдужого українця – як безліч річок і потічків зливаються в один могутній Дніпро. Тож давайте з нагоди найважливішого свята України щиро покладатися на успіх наших спільних дій і продовження активної співпраці, яка єднає нас, зміцнює нашу державу.

Поздравления с Днем независимости Украины 2020

Поздравляю с Днём независимости Украины и желаю богатой, яркой, сочной, беззаботной, увлекательной и процветающей жизни в любимой стране.

Пусть Украина не знает трудных времён, пусть для главной страны сердца не будет ни врагов, ни завистников. Желаю трудиться во благо Украины!

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Желаю счастья, искренности,

В день Украины независимости,

Любить страну, всем пожелаю,

Другой такой, больше не знаю.



Пусть солнце светит ярко всем,

Не будет мир тронут никем,

Пусть радость будет, будет смех,

Пусть ждет страну, большой успех.

Поздравления с Днем независимости Украины в стихах и прозе / pixabay.com

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С Днем независимостиЯ всю Украину поздравляю,Большого счастья и добраНароду от души желаю.Пусть процветает неизменноНаша прекрасная страна,Судьба больших и ярких взлетовПусть будет свыше ей дана.

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Пусть этот день в сердцах живет всегда, приносит нам уют и радость. Я хочу пожелать, чтобы душа чувствовала свободу, а сердце любовь.

Пусть никогда Украина не знает ничего иного, кроме счастья!

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Столько лет воевали, боролись, получали и опять теряли — и вот Украина стала независимой. Пожелаем политикам хитрости, а себе мудрости, а еще — чтобы День независимости праздновать нам еще сотни лет.

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По большой стране красивойОтголоском новой силыЗвон летит во все концы,Дар, что дали нам отцыРазглашая там и тут.А услышав его люд,Верит в то, что УкраинаОт людей неотделима.Как и всей стране большой ...Равно будет мир, покой,Удачным будет путь любой.

Поздравления с Днем независимости Украины в стихах и прозе / pixabay.com

Напомним,