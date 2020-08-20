20 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
20 августа — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
20 августа является 233 днем года, до конца года осталось 133 дня.
Какой праздник 20 августа 2020?
- День независимости в Эстонии,
- День любви в Тайване,
- День революции в Марокко.
Памятные даты 20 августа, годовщины и события
В 1619 году чернокожие люди были доставлены в Америку в качестве рабов.
В 1868 году в США провозгласили конец войны между Севером и Югом.
В 1896 году в Киеве освятили собор Святого Владимира.
В 1991 году Эстония объявила о выходе из Советского Союза.
Кто родился 20 августа
20 августа родились австрийский композитор Йозеф Штраус, бывший лидер Югославии Слободан Милошевич.
Какой сегодня церковный праздник
- День Марины-Пимены
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 20 августа
- Аисты собрались улетать, осень будет холодной.
- Если на дубах много желудей, то зима будет теплой.
- Утренний туман рассеялся, к хорошей погоде
Именинники: Митрофан.
Напомним,