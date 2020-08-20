20 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

20 августа 2020 00:30 Алла Лысак
20 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
20 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
pixabay.com

20 августа — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

20 августа является 233 днем года, до конца года осталось 133 дня. 

Какой праздник 20 августа 2020?             

Памятные даты 20 августа, годовщины и события

В 1619 году чернокожие люди были доставлены в Америку в качестве рабов.

В 1868 году в США провозгласили конец войны между Севером и Югом.

В 1896 году в Киеве освятили собор Святого Владимира.

В 1991 году Эстония объявила о выходе из Советского Союза.

20 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 20 августа

20 августа родились австрийский композитор Йозеф Штраус, бывший лидер Югославии Слободан Милошевич.

Какой сегодня церковный праздник

  • День Марины-Пимены

Что сегодня можно и нельзя делать 

Читайте такжеПасха 2020: творожный кулич с шоколадом (рецепт)
Наши предки прощались с летом, ожидая осени. В знак прощания крестьяне пекли пироги с малиной, ведь 20 августа они заканчивали собирать урожай этой ягоды. 

Приметы на 20 августа

  • Аисты собрались улетать, осень будет холодной.
  • Если на дубах много желудей, то зима будет теплой.
  • Утренний туман рассеялся, к хорошей погоде

Именинники: Митрофан. 

20 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,

Облако тегов

традиции праздники приметы праздник какой сегодня праздник народные приметы

Материалы по теме

Яблочный спас: поздравления в стихах и прозе для самых близких
Праздники

Яблочный спас: поздравления в стихах и прозе для самых близких
Яблочный спас 2020: что можно и нельзя делать
Праздники

Яблочный спас 2020: что можно и нельзя делать
Від пацанки до панянки-4: беременная участница назовет сына в честь незнакомца, который дал ей денег
Новости

Від пацанки до панянки-4: беременная участница назовет сына в честь незнакомца, который дал ей денег
Лунный гороскоп на 20 августа 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 20 августа 2020 для всех знаков Зодиака

Популярное на сайте

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)
Медовый спас 2020: что можно и категорически нельзя делать на Маковея

Медовый спас 2020: что можно и категорически нельзя делать на Маковея
Поздравления с Медовым спасом 2020 в стихах и прозе

Поздравления с Медовым спасом 2020 в стихах и прозе
14 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

14 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Популярное видео

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.08.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.08.2020)
Звана вечеря: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 15.08.2020)

Звана вечеря: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 15.08.2020)
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 23 выпуск от 15.08.2020

Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 23 выпуск от 15.08.2020
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK