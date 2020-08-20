20 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

20 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

20 августа — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

20 августа является 233 днем года, до конца года осталось 133 дня.

Какой праздник 20 августа 2020?

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День независимости в Эстонии,

День любви в Тайване,

День революции в Марокко.

Памятные даты 20 августа, годовщины и события

В 1619 году чернокожие люди были доставлены в Америку в качестве рабов.

В 1868 году в США провозгласили конец войны между Севером и Югом.

В 1896 году в Киеве освятили собор Святого Владимира.

В 1991 году Эстония объявила о выходе из Советского Союза.

20 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 20 августа

20 августа родились австрийский композитор Йозеф Штраус, бывший лидер Югославии Слободан Милошевич.

Какой сегодня церковный праздник

День Марины-Пимены

Что сегодня можно и нельзя делать

Приметы на 20 августа

Аисты собрались улетать, осень будет холодной.

Если на дубах много желудей, то зима будет теплой.

Утренний туман рассеялся, к хорошей погоде

Именинники: Митрофан.

Наши предки прощались с летом, ожидая осени. В знак прощания крестьяне пекли пироги с малиной, ведь 20 августа они заканчивали собирать урожай этой ягоды.

20 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,