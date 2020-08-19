Поздравления с Яблочным спасом и Преображением Господним

Яблочный спас: поздравления в стихах и прозе для самых близких

Поздравьте близких с Яблочным спасом, праздником мира, покоя и надежд на лучшее!

С Яблочным Спасом я вас поздравляю.Сладкой, медовой вам жизни желаю.Пусть полною чашею будет ваш дом,А счастье с любовью всегда живут в нём!

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Вітаю з Яблучним Спасом і бажаю світлого і праведного шляху.

Нехай життя буде солодким і соковитим, як стигле яблучко, нехай буде лад у сім'ї, нехай Бог відведе всі недуги й хвороби.

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От души поздравляю с Яблочным Спасом.

Желаю, чтобы Господь оберегал тебя и твою семью от горестей и лиха, чтобы жизнь твоя была такой же яркой, сочной, вкусной и сладкой, как спелое яблоко. Здоровья и блага, мира и счастья, любви и добрых чудес!

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В Божий день и в этот час,

В этот Яблочный Спас

Мира, счастья и добра,

Будет жизнь пускай щедра,

Будет дома лишь уют,

А ненастья обойдут,

Будет пусть всего в запас,

Охраняет ангел Вас!

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Вітаю з Яблучним Спасом і всім серцем бажаю медового смаку щастя в житті, соковитих і смачних яблук у кошику, звільнення душі від усього сумного й недоброго. Нехай цей день наповнить тебе силами та здоров'ям.

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С Яблочным Спасом я вас поздравляю,Счастья, здоровья, всех благ вам желаю.Благоуханья цветущего сада,Яблок в меду, чтобы век ваш был сладок.

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Поздравляю с Яблочным Спасом! Пусть жизнь твоя будет чудесной, ароматной, красочной, словно пышный яблоневый сад. Желаю каждый день встречать с радостью, каждый миг превращать в счастливое мгновение, каждую цель достигать легко и быстро, одним словом, попадать «в яблочко».

Здоровья, сил, благополучия и самой крепкой веры.

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Поздравляю с праздником Преображения Господнего и от чистого сердца желаю с каждым днём преображать себя, свои мысли, свой внутренний и окружающий мир. Желаю здравствовать, надеяться и любить, мечтать и радовать сердце!

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Яблочный Спас к нам в двери стучится,Чтобы уют принести в каждый дом!Пускай все хорошее с вами случится,Чтоб жизнь наполнялась только добром!Желаю семье вашей счастья большого,И много погожих и солнечных дней,И настроения только цветного,Чтобы жилось вам еще веселей!

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Прийміть щирі вітання зі Спасом Яблучним і урожаєм стиглим! Цей день багатий на дива, нехай все добре, що загадали, — швидше збудеться!

Напомним,