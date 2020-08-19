Поздравления с Яблочным спасом и Преображением Господним

19 августа 2020 10:30 Алла Лысак
Поздравления с Яблочным спасом и Преображением Господним
Яблочный спас: поздравления в стихах и прозе для самых близких
pixabay.com

Поздравьте близких с Яблочным спасом, праздником мира, покоя и надежд на лучшее!

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С Яблочным Спасом я вас поздравляю.
Сладкой, медовой вам жизни желаю. 
Пусть полною чашею будет ваш дом,
А счастье с любовью всегда живут в нём!

***

Вітаю з Яблучним Спасом і бажаю світлого і праведного шляху.

Нехай життя буде солодким і соковитим, як стигле яблучко, нехай буде лад у сім'ї, нехай Бог відведе всі недуги й хвороби.

***

От души поздравляю с Яблочным Спасом.

Желаю, чтобы Господь оберегал тебя и твою семью от горестей и лиха, чтобы жизнь твоя была такой же яркой, сочной, вкусной и сладкой, как спелое яблоко. Здоровья и блага, мира и счастья, любви и добрых чудес!

***

В Божий день и в этот час,
В этот Яблочный Спас
Мира, счастья и добра,
Будет жизнь пускай щедра,
Будет дома лишь уют,
А ненастья обойдут,
Будет пусть всего в запас,
Охраняет ангел Вас!

***

Вітаю з Яблучним Спасом і всім серцем бажаю медового смаку щастя в житті, соковитих і смачних яблук у кошику, звільнення душі від усього сумного й недоброго. Нехай цей день наповнить тебе силами та здоров'ям.

***

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С Яблочным Спасом я вас поздравляю,
Счастья, здоровья, всех благ вам желаю.
Благоуханья цветущего сада,
Яблок в меду, чтобы век ваш был сладок.

***

Поздравляю с Яблочным Спасом! Пусть жизнь твоя будет чудесной, ароматной, красочной, словно пышный яблоневый сад. Желаю каждый день встречать с радостью, каждый миг превращать в счастливое мгновение, каждую цель достигать легко и быстро, одним словом, попадать «в яблочко».

Здоровья, сил, благополучия и самой крепкой веры.

***

Поздравляю с праздником Преображения Господнего и от чистого сердца желаю с каждым днём преображать себя, свои мысли, свой внутренний и окружающий мир. Желаю здравствовать, надеяться и любить, мечтать и радовать сердце!

***

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Яблочный Спас к нам в двери стучится,
Чтобы уют принести в каждый дом!
Пускай все хорошее с вами случится,
Чтоб жизнь наполнялась только добром!

Желаю семье вашей счастья большого,
И много погожих и солнечных дней,
И настроения только цветного,
Чтобы жилось вам еще веселей!

***

Прийміть щирі вітання зі Спасом Яблучним і урожаєм стиглим! Цей день багатий на дива, нехай все добре, що загадали, — швидше збудеться!

Напомним,

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