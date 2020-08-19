Что можно и нельзя делать на Яблочный спас

Яблочный спас 2020: что можно и нельзя делать

Рассказываем о запретах и вещах, которые необходимо сделать, на Яблочный Спас.

Яблочный спас (еще его называют Спасом на горе) и Преображение Господне попадают на строгий Успенский пост.

Что можно святить на Яблочный спас?

Каждый верующий должен выделить время и сходить в храм, отстоять службу или хотя бы освятить в церкви плоды. Наши предки считали, что до Яблочного спаса яблоки нового урожая есть нельзя, зато с сегодняшнего дня их можно употреблять без ограничений!

Освящать в церкви разрешается все, что можно есть во время Успенского поста.

Конечно, в вашей корзинке должны быть яблоки, а также другие фрукты, ягоды или овощи.

Как отметить Преображение Господне?

Яблоки считаются сегодня священной пищей. Существует даже гадание по яблоку, которое может осуществить каждый: достаточно надкусить первое яблоко на спас, чтобы узнать свою судьбу. Если яблоко кислое, будут трудности, сладкое – к радости.

Встречать второй спас необходимо скромно, в семейном кругу, запрещено употреблять алкоголь и переедать.

Накануне праздника хозяйки всегда убирали в доме, существовала примета, что встречать Спас в беспорядке – к дурным вестям.

Категорически запрещено на Спас

Убираться можно только в первой половине дня, да и лишь в том случае, если перенести уборку невозможно. Работать в саду или на огороде запрещается, также нельзя убивать насекомых, таить в себе обиды, затевать конфликты и выяснять отношения.

Напомним,