Что можно и нельзя делать на Яблочный спас

19 августа 2020 09:30 Алла Лысак
Что можно и нельзя делать на Яблочный спас
Яблочный спас 2020: что можно и нельзя делать
pixabay.com

Рассказываем о запретах и вещах, которые необходимо сделать, на Яблочный Спас.

Яблочный спас (еще его называют Спасом на горе) и Преображение Господне попадают на строгий Успенский пост.

Читайте такжеПоздравления с Медовым спасом 2020 в стихах и прозе
Каждый верующий должен выделить время и сходить в храм, отстоять службу или хотя бы освятить в церкви плоды. Наши предки считали, что до Яблочного спаса яблоки нового урожая есть нельзя, зато с сегодняшнего дня их можно употреблять без ограничений!

Что можно святить на Яблочный спас? 

Освящать в церкви разрешается все, что можно есть во время Успенского поста.

Конечно, в вашей корзинке должны быть яблоки, а также другие фрукты, ягоды или овощи.

Читайте такжеМедовый спас 2020: что можно и категорически нельзя делать на Маковея
Яблоки считаются сегодня священной пищей. Существует даже гадание по яблоку, которое может осуществить каждый: достаточно надкусить первое яблоко на спас, чтобы узнать свою судьбу. Если яблоко кислое, будут трудности, сладкое – к радости. 

Как отметить Преображение Господне?

Встречать второй спас необходимо скромно, в семейном кругу, запрещено употреблять алкоголь и переедать.

Накануне праздника хозяйки всегда убирали в доме, существовала примета, что встречать Спас в беспорядке – к дурным вестям.

Категорически запрещено на Спас

Читайте такжеИзвестная певица рассказала, как спасла 11-летнюю девочку от домогательств Харви Вайнштейна
Убираться можно только в первой половине дня, да и лишь в том случае, если перенести уборку невозможно. Работать в саду или на огороде запрещается, также нельзя убивать насекомых, таить в себе обиды, затевать конфликты и выяснять отношения. 

Напомним,

Облако тегов

Яблочный спас праздники православные праздники праздник какой сегодня праздник

Материалы по теме

Яблочный спас: поздравления в стихах и прозе для самых близких
Праздники

Яблочный спас: поздравления в стихах и прозе для самых близких
Гороскоп на 20 августа 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 20 августа 2020 для всех знаков Зодиака
Юлия Савичева впервые показала публике свою 3-летнюю дочь
Новости

Юлия Савичева впервые показала публике свою 3-летнюю дочь
Настя Каменских позировала на лугу абсолютно голой, вызвав фурор в Сети
Новости

Настя Каменских позировала на лугу абсолютно голой, вызвав фурор в Сети

Популярное на сайте

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)
Медовый спас 2020: что можно и категорически нельзя делать на Маковея

Медовый спас 2020: что можно и категорически нельзя делать на Маковея
Поздравления с Медовым спасом 2020 в стихах и прозе

Поздравления с Медовым спасом 2020 в стихах и прозе
14 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

14 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Популярное видео

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.08.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.08.2020)
Звана вечеря: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 15.08.2020)

Звана вечеря: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 15.08.2020)
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 23 выпуск от 15.08.2020

Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 23 выпуск от 15.08.2020
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK