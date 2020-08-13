Не забудьте поздравить родных и близких с Медовым спасом, в прежние времена украинцы верили, что пожелания, озвученные в этот день, обязательно сбудутся!

Медовое утро и спас наступает,Маком и мёдом всех угощает.Пусть же медовыми станут денькиИ не пустеют у Вас кошельки.Пусть Маковей Вас одарит здоровьем,И щедрость родных Вам станем подспорьем.Пусть жизненный путь всегда будет гладким,Так угощайте ж нас мёдом сладким.

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Поздравляю с Медовым Спасом и от души желаю, чтобы счастье твоего сердца было сладким, как мёд, чтобы каждый день был наполнен приятным ароматом любви и вдохновения. Пусть Господь отводит от твоей семьи все беды и недуги, пусть Он дарует тебе силы, веру и терпение для совершения добрых чудес.

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Сладкий день, веселый день,

Собирать медок не лень,

Пчелка озорно жужжит,

Веселиться всем велит.

Праздник нынче на дворе,

Вот уж радость детворе.

Лето, солнце и жара,

Первый спас, кричи «Ура»!

С медовым спасом поздравляю,

Сладких дней тебе желаю.

Поздравления с Медовым спасом 2020 в стихах и прозе / pixabay.com

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Поздравляю с замечательным православным праздником — Медовым Спасом! Пускай жизнь будет сладкой, как мед, а в семья будет слаженной и дружной, словно пчелы в улье. Пусть Спаситель поможет преодолеть трудности.

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Мы встречаем сладкий праздник,Мед испробует пусть каждый.Наступил медовый спас,Пусть порадует он нас!Всем желаем жизни сладкой,Улыбаться не украдкой,А лучиться светом, счастьем,Избежать вам всех ненастий.Угощайтесь медом пчел —Пусть любовь придет к вам в дом!

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С медовым спасом вас я поздравляю и желаю медовой, сладкой жизни, здоровья и благополучия! Медовой любви, всегда ясной погоды, веселья, терпенья и сил! Чтобы каждый год приносил плоды и результат от проделанной работы!

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Праздник православный пусть к Вам в дом придет

И семье здоровья много принесет

Первый Спас, Медовый сладкой сделать жизнь

Сможет несомненно, чтоб мечты сбылись,

Все забыв обиды, радость повстречав,

Вы купайтесь в счастье и в его лучах,

Пусть Вам Бог поможет планы воплотить,

Лишь не забывайте ближнего любить.

***

Желаю, чтобы твоя жизнь была такой же сладкой, ароматной и пьянящей, как душистый, золотистый мед. Желаю, чтобы счастье, деньги и удача липли к тебе так же, как липнут пчелки на нектар. Пускай благополучие окружает тебя со всех сторон, а успех будет на всех горизонтах. С Медовым Спасом!

Поздравления с Медовым спасом 2020 в стихах и прозе / pixabay.com

***

Наступил Медовый Спас!

Крепко вам желаю счастья,

Чтобы радостей запас

В доме вашем не кончался!



И пусть весь грядущий год

Будет сладостным, медовым,

И, конечно, приведёт

К встречам искренним и добрым!

***

Поздравляю с Медовым Спасом и от души желаю сладких медовых улыбок в жизни, радостных и счастливых дней, овеянных ароматом любви и наполненными только добром и блаженством. Здоровья, бодрости, сил и мира!

Напомним.