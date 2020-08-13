Поздравления с Медовым спасом 2020 в стихах и прозе
Не забудьте поздравить родных и близких с Медовым спасом, в прежние времена украинцы верили, что пожелания, озвученные в этот день, обязательно сбудутся!
Маком и мёдом всех угощает.
Пусть же медовыми станут деньки
И не пустеют у Вас кошельки.
Пусть Маковей Вас одарит здоровьем,
И щедрость родных Вам станем подспорьем.
Пусть жизненный путь всегда будет гладким,
Так угощайте ж нас мёдом сладким.
***
Поздравляю с Медовым Спасом и от души желаю, чтобы счастье твоего сердца было сладким, как мёд, чтобы каждый день был наполнен приятным ароматом любви и вдохновения. Пусть Господь отводит от твоей семьи все беды и недуги, пусть Он дарует тебе силы, веру и терпение для совершения добрых чудес.
***
Сладкий день, веселый день,
Собирать медок не лень,
Пчелка озорно жужжит,
Веселиться всем велит.
Праздник нынче на дворе,
Вот уж радость детворе.
Лето, солнце и жара,
Первый спас, кричи «Ура»!
С медовым спасом поздравляю,
Сладких дней тебе желаю.
***
Поздравляю с замечательным православным праздником — Медовым Спасом! Пускай жизнь будет сладкой, как мед, а в семья будет слаженной и дружной, словно пчелы в улье. Пусть Спаситель поможет преодолеть трудности.
***
Мед испробует пусть каждый.
Наступил медовый спас,
Пусть порадует он нас!
Всем желаем жизни сладкой,
Улыбаться не украдкой,
А лучиться светом, счастьем,
Избежать вам всех ненастий.
Угощайтесь медом пчел —
Пусть любовь придет к вам в дом!
***
С медовым спасом вас я поздравляю и желаю медовой, сладкой жизни, здоровья и благополучия! Медовой любви, всегда ясной погоды, веселья, терпенья и сил! Чтобы каждый год приносил плоды и результат от проделанной работы!
***
Праздник православный пусть к Вам в дом придет
И семье здоровья много принесет
Первый Спас, Медовый сладкой сделать жизнь
Сможет несомненно, чтоб мечты сбылись,
Все забыв обиды, радость повстречав,
Вы купайтесь в счастье и в его лучах,
Пусть Вам Бог поможет планы воплотить,
Лишь не забывайте ближнего любить.
***
Желаю, чтобы твоя жизнь была такой же сладкой, ароматной и пьянящей, как душистый, золотистый мед. Желаю, чтобы счастье, деньги и удача липли к тебе так же, как липнут пчелки на нектар. Пускай благополучие окружает тебя со всех сторон, а успех будет на всех горизонтах. С Медовым Спасом!
***
Наступил Медовый Спас!
Крепко вам желаю счастья,
Чтобы радостей запас
В доме вашем не кончался!
И пусть весь грядущий год
Будет сладостным, медовым,
И, конечно, приведёт
К встречам искренним и добрым!
***
Напомним.