Зеленые праздники 2020: дата Троицы, традиции, что нужно сделать в этот день?

Зеленые праздники 2020: дата Троицы, традиции, что нужно сделать в этот день?

Ежегодно дата Троицы устанавливается в зависимости от Пасхи, в этом году мы отпраздновали Светлое воскресенье 19 апреля.

В 2020 году дата Троицы совпадает и у католиков , и у православных, что бывает очень редко, используются разные календари.

Праздник Троицы прославляет Пресвятых Бога, Сына и Святого Духа. Этот день еще называют Пятидесятницей, потому что празднуется на 50-й день после Пасхи и Зелеными праздниками из-за народных традиций украшать дом зеленью накануне.

Согласно существующим традициями, день Троицы следует провести весело и беззаботно, наши предки старались к этому моменту убраться в доме, приготовить вкусные блюда, чтобы позвать к себе родственников и друзей на ужин.

Кроме того, на Троицу принято украшать дом веточками деревьев или собранными пучками трав, зеленью, которая выступает символом возрождения и вечной жизни. В 2020 году Троица празднуется 7 июня.

Напомним,