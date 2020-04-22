Зеленые праздники 2020: дата Троицы, традиции, что нужно сделать в этот день?

22 апреля 2020 18:30 Алла Лысак
Зеленые праздники 2020: дата Троицы, традиции, что нужно сделать в этот день?
Зеленые праздники 2020: дата Троицы, традиции, что нужно сделать в этот день?

Ежегодно дата Троицы устанавливается в зависимости от Пасхи, в этом году мы отпраздновали Светлое воскресенье 19 апреля.

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В 2020 году дата Троицы совпадает и у католиков, и у православных, что бывает очень редко, используются разные календари. 

Праздник Троицы прославляет Пресвятых Бога, Сына и Святого Духа. Этот день еще называют Пятидесятницей, потому что празднуется на 50-й день после Пасхи и Зелеными праздниками из-за народных традиций украшать дом зеленью накануне.  

Согласно существующим традициями, день Троицы следует провести весело и беззаботно, наши предки старались к этому моменту убраться в доме, приготовить вкусные блюда, чтобы позвать к себе родственников и друзей на ужин. 

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Кроме того, на Троицу принято украшать дом веточками деревьев или собранными пучками трав, зеленью, которая выступает символом возрождения и вечной жизни. В 2020 году Троица празднуется 7 июня. 

Напомним,

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