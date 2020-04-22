Зеленые праздники 2020: дата Троицы, традиции, что нужно сделать в этот день?
Ежегодно дата Троицы устанавливается в зависимости от Пасхи, в этом году мы отпраздновали Светлое воскресенье 19 апреля.
Праздник Троицы прославляет Пресвятых Бога, Сына и Святого Духа. Этот день еще называют Пятидесятницей, потому что празднуется на 50-й день после Пасхи и Зелеными праздниками из-за народных традиций украшать дом зеленью накануне.
Согласно существующим традициями, день Троицы следует провести весело и беззаботно, наши предки старались к этому моменту убраться в доме, приготовить вкусные блюда, чтобы позвать к себе родственников и друзей на ужин.
Напомним,