22 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

22 апреля 2020 00:40 Алла Лысак
22 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
22 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

22 апреля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

22 апреля является 113 днем года, до конца года осталось 253 дня.  

Какой праздник 22 апреля 2020?      

Памятные даты 22 апреля, годовщины и события

В 1930 году Великобритания, Япония и США подписывают Лондонский морской договор.

В 1969 году в Хьюстоне проведена первая пересадка глаза человеку.

В 2004 году в КНДР столкнулись поезда, жертвами стали 150 человек. 

В 2005 году в Китае произошел взрыв на химическом заводе.

В 2010 году в Мексиканском заливе пожар уничтожил нефтяную платформу. 

22 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Знаменитости, родившиеся 22 апреля 

22 апреля родились американская актриса Эмбер Херд, премьер-министр Польши с 2007 по 2014 Дональд Туск, бразильский футболист Кака. 

Какой сегодня церковный праздник

  • Иверской иконы Божией Матери; апостолов от 70-ти Родиона (Иродиона), Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Ерма (Гермия) и иже с ним;
  • мученика Христодула и мученицы Анастасии Патрских.

Что сегодня нельзя делать

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В светлую среду после Пасхи нельзя ссориться, ругаться, злиться или впадать в печаль, в душу нельзя впускать негатив любого рода. 

Тяжелый физический труд под запретом, нельзя посещать кладбище и устраивать поминки.

Священнослужители рекомендуют мыслить позитивно и отгонять от себя тоску. 

Приметы на 22 апреля 

Если погода не стабильная, лето будет сухим.

Наши предки считали, что год будет неурожайным, если в птичьих гнездах мало яиц.

Именинники: Вадим, Гавриил, Марфа.

22 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,

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