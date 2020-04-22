22 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
22 апреля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
22 апреля является 113 днем года, до конца года осталось 253 дня.
Какой праздник 22 апреля 2020?
- День секретаря,
- День открытия Бразилии,
- День весеннего брудершафта.
Памятные даты 22 апреля, годовщины и события
В 1930 году Великобритания, Япония и США подписывают Лондонский морской договор.
В 1969 году в Хьюстоне проведена первая пересадка глаза человеку.
В 2004 году в КНДР столкнулись поезда, жертвами стали 150 человек.
В 2005 году в Китае произошел взрыв на химическом заводе.
В 2010 году в Мексиканском заливе пожар уничтожил нефтяную платформу.
Знаменитости, родившиеся 22 апреля
22 апреля родились американская актриса Эмбер Херд, премьер-министр Польши с 2007 по 2014 Дональд Туск, бразильский футболист Кака.
Какой сегодня церковный праздник
- Иверской иконы Божией Матери; апостолов от 70-ти Родиона (Иродиона), Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Ерма (Гермия) и иже с ним;
- мученика Христодула и мученицы Анастасии Патрских.
Что сегодня нельзя делать
Тяжелый физический труд под запретом, нельзя посещать кладбище и устраивать поминки.
Священнослужители рекомендуют мыслить позитивно и отгонять от себя тоску.
Приметы на 22 апреля
Если погода не стабильная, лето будет сухим.
Наши предки считали, что год будет неурожайным, если в птичьих гнездах мало яиц.
Именинники: Вадим, Гавриил, Марфа.
Напомним,