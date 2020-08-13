Медовый спас 2020: что можно и категорически нельзя делать на Маковея

Медовый спас 2020: что можно и нельзя делать на Маковея

14 августа верующие празднуют Медовый спас и начало Успенского поста, который завершится 28 августа.

Праздник в народе называют Медовым спасом, поскольку в это время пчеловоды собирают мед из ульев.

Что нужно сделать на Маковея

Наши предки старались на Маковея обязательно искупаться. Считается, что купание позволит получить дополнительные силы, пока вода окончательно не стала холодной.

Если вы были в церкви и освятили мак, то им можно посыпать углы комнат, чтобы защитить семью от злых сил.

Цветы желательно оставить высыхать рядом с иконой.

И, конечно, Медовый спас сложно представить без меда и булочек с маком. Первая ложка меда в этот день имеет особенные свойства:

кто ее съест, у того и желание сбудется.

Что нельзя делать на Медовый спас?

Запрещено на Маковея желать кому-то зла, негативные помыслы обязательно вернутся к тому, кто думал о плохом в такой день.

Воздержитесь от еды, которую запрещено есть в Успенский пост, отдайте предпочтение фруктам, овощам, орехам, меду и хлебу.

Медовый спас — не лучшее время для пышных гуляний, желательно вести себя тихо, ведь громкие звуки могут испугать пчел.

Уборку дома и на огороде перенесите на другой день, срочные дела желательно завершить накануне.

Напомним,