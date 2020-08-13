Медовый спас 2020: что можно и категорически нельзя делать на Маковея
14 августа верующие празднуют Медовый спас и начало Успенского поста, который завершится 28 августа.
Праздник в народе называют Медовым спасом, поскольку в это время пчеловоды собирают мед из ульев.
Что нужно сделать на Маковея
Если вы были в церкви и освятили мак, то им можно посыпать углы комнат, чтобы защитить семью от злых сил.
Цветы желательно оставить высыхать рядом с иконой.
И, конечно, Медовый спас сложно представить без меда и булочек с маком. Первая ложка меда в этот день имеет особенные свойства:
- кто ее съест, у того и желание сбудется.
Что нельзя делать на Медовый спас?
Воздержитесь от еды, которую запрещено есть в Успенский пост, отдайте предпочтение фруктам, овощам, орехам, меду и хлебу.
Медовый спас — не лучшее время для пышных гуляний, желательно вести себя тихо, ведь громкие звуки могут испугать пчел.
Уборку дома и на огороде перенесите на другой день, срочные дела желательно завершить накануне.
Напомним,