Медовый спас 2020: что можно и категорически нельзя делать на Маковея

13 августа 2020 10:30 Алла Лысак
Медовый спас 2020: что можно и категорически нельзя делать на Маковея
Медовый спас 2020: что можно и нельзя делать на Маковея
pixabay.com

14 августа верующие празднуют Медовый спас и начало Успенского поста, который завершится 28 августа.

Праздник в народе называют Медовым спасом, поскольку в это время пчеловоды собирают мед из ульев.

Что нужно сделать на Маковея

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Наши предки старались на Маковея обязательно искупаться. Считается, что купание позволит получить дополнительные силы, пока вода окончательно не стала холодной.

Если вы были в церкви и освятили мак, то им можно посыпать углы комнат, чтобы защитить семью от злых сил.

Цветы желательно оставить высыхать рядом с иконой. 

И, конечно, Медовый спас сложно представить без меда и булочек с маком. Первая ложка меда в этот день имеет особенные свойства:

  • кто ее съест, у того и желание сбудется.

Что нельзя делать на Медовый спас?

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Запрещено на Маковея желать кому-то зла, негативные помыслы обязательно вернутся к тому, кто думал о плохом в такой день.

Воздержитесь от еды, которую запрещено есть в Успенский пост, отдайте предпочтение фруктам, овощам, орехам, меду и хлебу.

Медовый спас — не лучшее время для пышных гуляний, желательно вести себя тихо, ведь громкие звуки могут испугать пчел. 

Уборку дома и на огороде перенесите на другой день, срочные дела желательно завершить накануне. 

Напомним,

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