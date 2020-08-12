Хорошее здоровье на Интере: Прививки - смотреть онлайн выпуск (эфир от 12.08.2020)

12 августа 2020 13:25 Александр Кива
Хорошее здоровье на Интере: Прививки - смотреть онлайн выпуск (эфир от 12.08.2020)
Хорошее здоровье на Интере: смотреть онлайн выпуск (эфир от 12.08.2020)
пресс-служба

12 августа в 13:20 стартует новое ток-шоу «Хорошее здоровье на Интере». Тема 2 выпуска проекта – вакцинация.

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Смотрите во 2 выпуске ток-шоу Хорошее здоровье на Интере

Долго жить и оставаться здоровым человечество стремилось всегда. Свои мечты чаще «шифровали» в сказки, предлагая выпить «живой» воды. Со временем они воплотились в реальность, когда изобрели вакцины от различных болезней. Стало понятно: «Иммунизация спасает миллионы жизней». Хотя некоторые прививок боятся до сих пор.  Почему их все же следует делать? Как к прививкам относятся в других странах мира? Какие страны наиболее опасны, учитывая наличие смертельных вирусов? Как свести к минимуму побочные действия от прививок? Какие мифы существуют вокруг прививок? И стоит ли делать прививку от коронавируса? Об этом зрители узнают в ток-шоу на телеканале «Интер». Звездный гость программы  – телеведущий Андрей Данилевич.

Новый выпуск шоу Хорошее здоровье на Интере от 12.08.2020 смотрите в 13:20 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.

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