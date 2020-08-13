13 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
13 августа — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
13 августа является 226 днем года, до конца года осталось 140 дней.
Какой праздник 13 августа 2020?
- День женщин (Тунис),
- День спорта (Казахстан).
- День поминовения усопших (Япония).
Памятные даты 13 августа, годовщины и события
В 1642 году на южном полюсе Марса обнаружили ледяную шапку.
В 1899 году Уильям Грей получил патент на телефон-автомат.
В 1907 году на улицах Нью-Йорка появились такси.
В 1912 году во Франции открыли рак.
В 1966 году в Тунисе под запретом оказались мини-юбки.
В 1989 году произошла крупнейшая авария с воздушными шарами, погибли 13 человек.
Кто родился 13 августа
13 августа родились основатель жанра триллер Альфред Хичкок, заслуженная артистка Украины Екатерина Бужинская.
Какой сегодня церковный праздник
- День Евдокима
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 13 августа
- Если ветер на Евдокима, зима будет снежной.
- В этот день обязательно поработайте в поле,
- Если туман густой, время собирать грибы в лесу.
Именинники: Вениамин, Иван, Сергей, Юрий.
Напомним,