13 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

13 августа 2020 00:30 Алла Лысак
13 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
13 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

13 августа — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

13 августа является 226 днем года, до конца года осталось 140 дней. 

Какой праздник 13 августа 2020?             

Памятные даты 13 августа, годовщины и события

В 1642 году на южном полюсе Марса обнаружили ледяную шапку.

В 1899 году Уильям Грей получил патент на телефон-автомат.

В 1907 году на улицах Нью-Йорка появились такси.

В 1912 году во Франции открыли рак.

В 1966 году в Тунисе под запретом оказались мини-юбки.

В 1989 году произошла крупнейшая авария с воздушными шарами, погибли 13 человек.

13 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 13 августа

13 августа родились основатель жанра триллер Альфред Хичкок, заслуженная артистка Украины Екатерина Бужинская.

Какой сегодня церковный праздник

  • День Евдокима 

Что сегодня можно и нельзя делать 

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13 августа наши предки отмечали так называемое заговенье перед Успенским постом (он начнется 14 августа и продлится до 27 августа). Сегодня украинские женщины готовили постные блюда, используя овощи и фрукты. 

Приметы на 13 августа

  • Если ветер на Евдокима, зима будет снежной.
  • В этот день обязательно поработайте в поле,
  • Если туман густой, время собирать грибы в лесу. 

Именинники: Вениамин, Иван, Сергей, Юрий.

13 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,

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